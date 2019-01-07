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胡文琦／平論兩蔡「4個必須要、3道防護網」

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▲前國民黨立委蔡正元與總統蔡英文。（左圖／翻攝自蔡正元臉書，右圖／記者李毓康攝）

●胡文琦／中國國民黨文傳會前副主委、文史工作者。

媒體報導，針對總統蔡英文發表元旦新年談話，對於兩岸關係提出「4個必須、3道防護網」，對此，前國民黨立委蔡正元則在臉書提出另一種版本的「4個必要與3個防護」，並痛批老蔡可能永遠搞不清楚台灣人民究竟要什麼？那麼「只能說2020再見了」云云。

觀諸蔡總統所提的「4個必須」，為「中國」必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理雙方歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談；「3道防護網」則是民生安全、資訊安全及民主防護網。

為此，蔡正元強調，蔡總統搞錯了，「這些都不是台灣要的」，台灣要的「4個必要」是，必要消滅假正義之名的東廠、必要廢除無能的人事酬庸、必要放棄自以爲是的政策、必要撤除大批浪費的稅金。此外，「3個防護」則是，憲法阻止台獨冒進的防護網、憲法阻擋不當立法的防護網以及憲法阻隔亂判司法的防護網。

坦白說，對比「空心菜」蔡總統的文青式喊話，蔡總統的4個必須基本上都沒有錯，唯一有「瑕疵話術」的是，應是「中華人民共和國」必須正視中華民國台灣存在，因為「中共不等於『中國』」。至於所謂「3道防護網」那根本就是「脫褲子放屁、多此一舉」的無意義「幹話」。

至於另一位相對紮實「菜心」老蔡的看法，也是唯一有「試誤」空間的是，蔡總統雖然是在「作文比賽」的「為賦新詞強說愁」，唯所謂「這些都不是台灣要的」，「真相」其實是想要當家作主的台灣人民全都想要的，只不過，如果在「戰術」層面上，蔡總統都做不到台灣百姓和蔡正元所要的「4個必須與3個防護」，那些最基本正義與卑微需求的話，那麼，「空嘴薄舌」的蔡總統當然就「只能說2020再見了」，台灣人民「肯定不送」。

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