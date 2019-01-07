畢殿龍／2020大選何種「通關密碼」才能聯通大陸？

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

2020大選的「通關密語」是「中國人」

蔡英文講話說通關密碼。兩岸之前和現階段的確存在「通關密語」，那就是「九二共識」。馬英九當年認同兩岸交流順暢，蔡英文上台後否認和反對這種通關密碼，致使兩岸陷入僵局險境。蔡英文元旦講話後更是要求各政黨不要再提「九二共識」。2020年台灣各個政黨競逐大位的人需要不需要「通關密語」、何種「通關密語」才能順暢聯通大陸？台灣民眾應如何檢驗？本文試著用通俗的語言、較為系統地解讀剖析。

有沒有「九二共識」？

有沒有「九二共識」，國民黨堅信有，其內涵是「一中各表」；民進黨則只承認有談判，但沒有形成共識，尤其是「九二共識」名詞是後來創造出來的。

真相是1992年兩岸進行接觸談判，並按照當時的國民政府提議的版本進行了協商。大家在「兩岸同屬一中」部分有共識，但在「各表」方面，大陸的談判代表，既沒有立即同意、也沒有馬上否定的權力。應是回去研究一下。用商業談判情形表述就是：台灣方面起草了一個合約，大陸方面，對整個合約都同意，只就「各表」還在猶豫。雙方各自回去後，過了一段時間，大陸通過函電表示，認同台灣提出的版本。也就是說，共識儘管沒有當時全部形成和簽訂，但大陸一方迅速通過函電予以確認和認同。為了讓這個共識方便稱呼，後來就有人發明了一個名詞，叫「九二共識」。

民進黨不承認「九二共識」是基於該共識有悖其台獨黨綱，用文字遊戲方式予以否認：其一，沒有一個完整的文本說這是共識。其二，「九二共識」這個名詞的確是後來總結當時的情況創造出來的。這種概括就像「通俄門」之類做法，在國際上是十分常見的。

國民黨承認「九二共識」，一方面是尊重當時的歷史事實。另一方面，這種共識本來就是基於「中華民國」憲法，智慧化解兩岸交流障礙，而努力達成的政治基礎。尤其是，馬英九和習近平在新加坡會面之時，兩岸重新確認和強調了「九二共識」。

蔡英文在競選2016大位之時，承諾說「維持兩岸現狀」，一般民眾的理解是，應該概括承受前朝政府的兩岸交流的政治基礎「九二共識」。因為否認這個基礎，誰都知道是無法維持兩岸現狀的。如蔡英文真正反對「九二共識」，就應在競選時宣示：如承認「九二共識」才能維持現狀，寧可改變兩岸現狀。這才算不欺騙台灣民眾。事實上蔡英文政府，2年多來，沒有辦法維持兩岸現狀。

2020年大選各黨派參選人會有「通關密語」嗎？

民進黨恐仍難說出聯通兩岸的「通關密語」。島內各種分析，蔡英文爭取2020連任的意志堅定。蔡英文先自行曲解「九二共識」為就是「一國兩制」後，呼籲台灣各黨派都不要再提「九二共識」。就是根本上要污名化「九二共識」，釜底抽薪、斷絕國民黨的兩岸優勢。自己不做，也用各種方式不讓別人做。難怪有政治觀察家提出，蔡英文連任，還能繼續提出「維持現狀」嗎？第一任不接受舊的「通關密語」，也不尋求新的，她以什麼「維持現狀」？得多低的智商，會繼續相信她的操弄？

國民黨原有的「通關密語」是否仍然有效？針對蔡英文對「九二共識」的扭曲和否認，國民黨政治人物，反應遲鈍，缺少強有力的正面論述和有力反擊。即便其平時的論述也只想用「各表一中」作為維持現狀和勉強和大陸維持交流的「通關密語」。維持現狀是一種臨時狀態而不是終極方向。1992年因為還有追求兩岸統一的《國統綱領》在，提及「九二共識」不必再強調「終極統一」。但今天「中華民國憲法」被異化和當做藍綠騙取選票的道具之後。如只強調「九二共識」就是「一中各表」不提「終極統一」，兩岸永遠就不能相向而行，給台獨操弄的空間就會很大。民進黨和國民黨的區別也不過是「台獨」和「獨台」而已。國民黨要角逐大位的人如終極目標和民進黨一樣，也有膽說出來，像呂秀蓮說的「台獨、華獨一家親」也不失一個政治人物的方向和擔當。

藍綠檯面上的政治人物都是「騙子」

民進黨和國民黨有能力角逐大位的檯面上的政治人物其實都是得過且過、騙取民眾選票的騙子。兩者相比，筆者倒是更欣賞民進黨。因為人家甘做「真小人」，儘管也是盜用「中華民國」的名號贏取政權，但無時無刻不在用歪曲歷史、去中國化、族群撕裂、消滅國民黨等方式，將整個台灣推向台獨的方向；國民黨明明沒有那樣的風度和對名利的淡然，卻要極力樹立「君子」形象，患得患失之下，充其量也只是沒有理念、方向、敢作敢為的「偽君子」。「反獨不促統」，同樣沒有給台灣一個未來的方向。尤其是和民進黨一樣對「中華民國憲法」明明是自己最有力的武器，卻也遵行得三心二意。在別人問自己是不是中國人時，一定要畫蛇添足地說「是中國人，也是台灣人」，（當問是不是台灣人時自然可以只會答是台灣人）對兩岸的欺騙性更大。

「中國人」將是2020最基本的「通關密語」

「中國人」公開宣示將是台灣2020角逐大位政治人物最基本的、最初級的「通關密語」。居住在台灣毫無疑問都是台灣人。所以2020年選舉之時，民眾不用問、政治人物也不需回答自己是不是「台灣人」，直接回答自己屬於不屬於「中國人」。這點很重要「中國人不打中國人」。承認這點也許不能馬上統一，但至少不給對岸武力相向的藉口。也是能夠坐下來獲得進一步交流的資質。登堂入室的「通關密語」是「兩岸一個中國」。如果要加「各表」就要同時強調「終極統一」。

▲台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒、洪正達攝）



在台灣眾多的政治人物中，柯文哲從台灣民眾真正的福祉利益出發、不設前提，在「兩岸一家親」的基礎上，應能尋找到自己的「通關密語」。韓國瑜是應對兩岸領導人元旦對戰時回復最機智、最有深意、最有高度的人：「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」是提醒，大家正式面對這個終極方向，考量各種選項的代價和成本，共同尋找一個對台灣最有利的方向和價碼來；「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，是提醒大陸，無論何種解決方案，都要滿足台灣民眾的這種需求為前提。韓國瑜不滿國民黨對兩岸論述的無力和曖昧。其實韓國瑜自己已有答案，但他希望所有競逐大位的人和全台灣民眾都要思考這些問題，給台灣一個長期穩定繁榮的方向。柯文哲和韓國瑜之所以受歡迎就是不像傳統政治人物那麼虛偽和為了一己之私欺騙大眾。

中華民國憲法是照妖鏡、也是內治外和的利器。按照憲法，質問民進黨政治人物是不是「中國人」，就能讓他們失去參選的正當性。蔡英文否認馬英九時期承認「九二共識」的事實，直接無視「九合一選舉」民眾希望用「九二共識」和大陸交流合作發展經濟的廣大民意。污名化「九二共識」、「一國兩制」等於阻斷了台灣民眾的另一個方向的思考與選擇。也是對中華民國憲法的直接背叛。

韓國瑜對中華民國的忠貞和熱情，讓台灣很多政治人物汗顏。他讓中華民國在台灣真正被喚醒。台灣也只有用包含「兩岸終極統一」方向的中華民國凝聚共識，才能撕下各種政治騙子的偽裝，讓困擾台灣多年的問題，有個解決的方向和可能。也只有如此，在兩岸交流融合中，台灣利益才能最大化。

總之，無論是誰，要選中華民國總統，就請大聲喊出自己是「中國人」，要選台灣國總統，那就不要騙人，先辭去一切公職，在野發動民眾推動修憲正名吧！

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