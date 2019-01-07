　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

畢殿龍／2020大選何種「通關密碼」才能聯通大陸？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

2020大選的「通關密語」是「中國人」

蔡英文講話說通關密碼。兩岸之前和現階段的確存在「通關密語」，那就是「九二共識」。馬英九當年認同兩岸交流順暢，蔡英文上台後否認和反對這種通關密碼，致使兩岸陷入僵局險境。蔡英文元旦講話後更是要求各政黨不要再提「九二共識」。2020年台灣各個政黨競逐大位的人需要不需要「通關密語」、何種「通關密語」才能順暢聯通大陸？台灣民眾應如何檢驗？本文試著用通俗的語言、較為系統地解讀剖析。

有沒有「九二共識」？

有沒有「九二共識」，國民黨堅信有，其內涵是「一中各表」；民進黨則只承認有談判，但沒有形成共識，尤其是「九二共識」名詞是後來創造出來的。

真相是1992年兩岸進行接觸談判，並按照當時的國民政府提議的版本進行了協商。大家在「兩岸同屬一中」部分有共識，但在「各表」方面，大陸的談判代表，既沒有立即同意、也沒有馬上否定的權力。應是回去研究一下。用商業談判情形表述就是：台灣方面起草了一個合約，大陸方面，對整個合約都同意，只就「各表」還在猶豫。雙方各自回去後，過了一段時間，大陸通過函電表示，認同台灣提出的版本。也就是說，共識儘管沒有當時全部形成和簽訂，但大陸一方迅速通過函電予以確認和認同。為了讓這個共識方便稱呼，後來就有人發明了一個名詞，叫「九二共識」。

民進黨不承認「九二共識」是基於該共識有悖其台獨黨綱，用文字遊戲方式予以否認：其一，沒有一個完整的文本說這是共識。其二，「九二共識」這個名詞的確是後來總結當時的情況創造出來的。這種概括就像「通俄門」之類做法，在國際上是十分常見的。

國民黨承認「九二共識」，一方面是尊重當時的歷史事實。另一方面，這種共識本來就是基於「中華民國」憲法，智慧化解兩岸交流障礙，而努力達成的政治基礎。尤其是，馬英九和習近平在新加坡會面之時，兩岸重新確認和強調了「九二共識」。

蔡英文在競選2016大位之時，承諾說「維持兩岸現狀」，一般民眾的理解是，應該概括承受前朝政府的兩岸交流的政治基礎「九二共識」。因為否認這個基礎，誰都知道是無法維持兩岸現狀的。如蔡英文真正反對「九二共識」，就應在競選時宣示：如承認「九二共識」才能維持現狀，寧可改變兩岸現狀。這才算不欺騙台灣民眾。事實上蔡英文政府，2年多來，沒有辦法維持兩岸現狀。

2020年大選各黨派參選人會有「通關密語」嗎？

民進黨恐仍難說出聯通兩岸的「通關密語」。島內各種分析，蔡英文爭取2020連任的意志堅定。蔡英文先自行曲解「九二共識」為就是「一國兩制」後，呼籲台灣各黨派都不要再提「九二共識」。就是根本上要污名化「九二共識」，釜底抽薪、斷絕國民黨的兩岸優勢。自己不做，也用各種方式不讓別人做。難怪有政治觀察家提出，蔡英文連任，還能繼續提出「維持現狀」嗎？第一任不接受舊的「通關密語」，也不尋求新的，她以什麼「維持現狀」？得多低的智商，會繼續相信她的操弄？

國民黨原有的「通關密語」是否仍然有效？針對蔡英文對「九二共識」的扭曲和否認，國民黨政治人物，反應遲鈍，缺少強有力的正面論述和有力反擊。即便其平時的論述也只想用「各表一中」作為維持現狀和勉強和大陸維持交流的「通關密語」。維持現狀是一種臨時狀態而不是終極方向。1992年因為還有追求兩岸統一的《國統綱領》在，提及「九二共識」不必再強調「終極統一」。但今天「中華民國憲法」被異化和當做藍綠騙取選票的道具之後。如只強調「九二共識」就是「一中各表」不提「終極統一」，兩岸永遠就不能相向而行，給台獨操弄的空間就會很大。民進黨和國民黨的區別也不過是「台獨」和「獨台」而已。國民黨要角逐大位的人如終極目標和民進黨一樣，也有膽說出來，像呂秀蓮說的「台獨、華獨一家親」也不失一個政治人物的方向和擔當。

藍綠檯面上的政治人物都是「騙子」

民進黨和國民黨有能力角逐大位的檯面上的政治人物其實都是得過且過、騙取民眾選票的騙子。兩者相比，筆者倒是更欣賞民進黨。因為人家甘做「真小人」，儘管也是盜用「中華民國」的名號贏取政權，但無時無刻不在用歪曲歷史、去中國化、族群撕裂、消滅國民黨等方式，將整個台灣推向台獨的方向；國民黨明明沒有那樣的風度和對名利的淡然，卻要極力樹立「君子」形象，患得患失之下，充其量也只是沒有理念、方向、敢作敢為的「偽君子」。「反獨不促統」，同樣沒有給台灣一個未來的方向。尤其是和民進黨一樣對「中華民國憲法」明明是自己最有力的武器，卻也遵行得三心二意。在別人問自己是不是中國人時，一定要畫蛇添足地說「是中國人，也是台灣人」，（當問是不是台灣人時自然可以只會答是台灣人）對兩岸的欺騙性更大。

「中國人」將是2020最基本的「通關密語」

「中國人」公開宣示將是台灣2020角逐大位政治人物最基本的、最初級的「通關密語」。居住在台灣毫無疑問都是台灣人。所以2020年選舉之時，民眾不用問、政治人物也不需回答自己是不是「台灣人」，直接回答自己屬於不屬於「中國人」。這點很重要「中國人不打中國人」。承認這點也許不能馬上統一，但至少不給對岸武力相向的藉口。也是能夠坐下來獲得進一步交流的資質。登堂入室的「通關密語」是「兩岸一個中國」。如果要加「各表」就要同時強調「終極統一」。

▲台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒、洪正達攝）

在台灣眾多的政治人物中，柯文哲從台灣民眾真正的福祉利益出發、不設前提，在「兩岸一家親」的基礎上，應能尋找到自己的「通關密語」。韓國瑜是應對兩岸領導人元旦對戰時回復最機智、最有深意、最有高度的人：「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」是提醒，大家正式面對這個終極方向，考量各種選項的代價和成本，共同尋找一個對台灣最有利的方向和價碼來；「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，是提醒大陸，無論何種解決方案，都要滿足台灣民眾的這種需求為前提。韓國瑜不滿國民黨對兩岸論述的無力和曖昧。其實韓國瑜自己已有答案，但他希望所有競逐大位的人和全台灣民眾都要思考這些問題，給台灣一個長期穩定繁榮的方向。柯文哲和韓國瑜之所以受歡迎就是不像傳統政治人物那麼虛偽和為了一己之私欺騙大眾。

中華民國憲法是照妖鏡、也是內治外和的利器。按照憲法，質問民進黨政治人物是不是「中國人」，就能讓他們失去參選的正當性。蔡英文否認馬英九時期承認「九二共識」的事實，直接無視「九合一選舉」民眾希望用「九二共識」和大陸交流合作發展經濟的廣大民意。污名化「九二共識」、「一國兩制」等於阻斷了台灣民眾的另一個方向的思考與選擇。也是對中華民國憲法的直接背叛。

韓國瑜對中華民國的忠貞和熱情，讓台灣很多政治人物汗顏。他讓中華民國在台灣真正被喚醒。台灣也只有用包含「兩岸終極統一」方向的中華民國凝聚共識，才能撕下各種政治騙子的偽裝，讓困擾台灣多年的問題，有個解決的方向和可能。也只有如此，在兩岸交流融合中，台灣利益才能最大化。

總之，無論是誰，要選中華民國總統，就請大聲喊出自己是「中國人」，要選台灣國總統，那就不要騙人，先辭去一切公職，在野發動民眾推動修憲正名吧！

熱門文章》
►不要九二共識　台灣要什麼
►兩岸從「習五條」尋求最大公約數
韓國瑜認「九二共識」　將開啟新局面？

►看更多【畢殿龍】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：雲論,畢殿龍,雲論畢殿龍,九二共識,92共識,蔡英文,習近平,一國兩制,一中

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

邱智淵／不要九二共識　台灣要什麼

柳金財／蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線話語權

胡文琦／平論兩蔡「4個必須要、3道防護網」

畢殿龍／2020大選何種「通關密碼」才能聯通大陸？

評／頂新越南豬油案纏訟四年　卻發現可能烏龍一場

李沃牆／蘋果吹皺全球股市一池春水

歪踢插畫／讓動保教育從小扎根

柳金財／蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線話語權

邱智淵／不要九二共識　台灣要什麼

謝金河／川普最怕股價下跌

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

畢殿龍／2020大選何種「通關密碼」才能聯通大陸？

評／頂新越南豬油案纏訟四年　卻發現可能烏龍一場

李沃牆／蘋果吹皺全球股市一池春水

歪踢插畫／讓動保教育從小扎根

柳金財／蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線話語權

邱智淵／不要九二共識　台灣要什麼

謝金河／川普最怕股價下跌

尤里安／星戰計畫復活？起死回生的美國太空作戰軍

胡文琦／平論兩蔡「4個必須要、3道防護網」

賴祥蔚／台灣登山步道，輕鬆又充滿魅力

小邊境打針超淡定！等到「瞇眼快睡著」：醫生可以快點嗎？

吳瑞北再提抗告！明台大交接管中閔將接下校長一職

新竹超霸氣「龍蝦滿炸」海陸拉麵！還有特色草莓龍蝦手捲

金球獎影帝影后靠邊站！最大贏家是...A咖巨星身旁的「她」

韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

論壇熱門新聞

釋字 771 號：長大才爭遺產..

不要九二共識　台灣要什麼

「九二共識」真的很好懂！ 　

台灣登山步道，輕鬆又充滿魅力

蔣萬安「左右開弓」　確立國民黨..

平論兩蔡「4個必須要、3道防護..

謝金河／川普最怕股價下跌

「九二共識」的前世今生

2020大選何種「通關密碼」才..

對抗共軍新主力，美國太空軍「轉..

評／頂新油案可能烏龍一場？

蘋果吹皺全球股市一池春水

習近平紀念《告台灣同胞書》談話..

裝備買了，訓練跟得上嗎？

更多熱門

相關新聞

忘了韓流？藍營議員：蔡英文成地方經濟發展絆腳石

新北市議員葉元之、台北市議員張斯綱7日上午召開記者會，要求民進黨新任黨主席卓榮泰，表態是否支持桃園市、台南市進行兩岸交流。他們提出蔡英文將九二共識曲解成「一國兩制」，升高兩岸對抗，將成為各地方政府發展經濟的絆腳石。

蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線話語權

蔣萬安挺蔡英文4必須　蔡正元：涉世未深

蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人

網路聲量被蔡英文比下去...柯文哲：這有什麼關係？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面