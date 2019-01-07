賴祥蔚／台灣登山步道，輕鬆又充滿魅力

▲新手登玉山行前準備分享。（示意圖／ETtoday資料照）



●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長、i-Media愛傳媒榮譽社長。

喜歡走登山步道，其實是意外收穫。一旦開始走了，就樂在其中，更發現許多山中傳奇，每一趟尋幽探秘都充滿魅力。

登山步道，當然不是真正的爬山，絕對排不上百岳，最多只是比郊外踏青多一點高度而已，一、兩個小時，或是半天的時間就已足矣。

開始喜歡行走登山步道，是因為到了中央廣播電台服務。中央廣播電台總台的位置，就在圓山的山腳下。背山面水、環境清幽。對於喜歡都會生活的人來講，正所謂「好山好水好無聊」，附近沒什麼熱鬧的街道。

在央廣服務期間，適逢圓山微波站廣播塔正在興建，因為要去驗收，就在工程部同仁的安排之下走上了圓山步道。根據考證，正式名稱應該是劍潭山，至於圓山則是在現在的台北美術館位置。但是因為兩地相鄰，又在劍潭山蓋了圓山大飯店，而且本來的圓山陸續被挖平了，於是名稱混用至今。

第一次走圓山步道或劍潭山步道，才走了一小段就兩腿發軟，但是看到工程部的經理與多位同仁年紀比我大，走起來卻如履平地，實在不好意思承認體力不行，只好假裝看風景，偷偷喘氣休息。同仁大概也看出我滿身大汗，默默放慢腳步。好不容易，終於走到了圓山微波站。

走上來了才發現，原來從圓山微波站俯瞰整個台北盆地，景色這麼美妙！「登泰山而小天下」，「我欲乘風飛去」，大概就是這種心情。

領略了山頂的風光之美，加上沿途有許多人文古蹟，從此念念不忘。此後每逢中午，反正附近沒什麼地方可去，只要天氣適合，我就自己去走登山步道。前幾次還迷路，後來越走越遠。有一次乾脆中午不吃飯， 12點就出發去走，本來想要一口氣走到內湖，算算來回的時間不夠，擔心影響下午上班，終究沒有完成。在央廣服務期間，這條登山步道走了三十多遍，其樂無窮。

不知不覺之間，走登山步道變成了生活樂趣，尤其對風光明媚或是充滿人文歷史的古道特別有興趣。大台北地區這樣的登山步道真不少，有名的包括台北四獸山、陽明山魚路古道、觀音山硬漢嶺、內湖大溝溪、石碇淡蘭古道、木柵步道、碧潭和美山步道、新店銀河洞步道，無一不是充滿魅力。

走步道的樂趣在於，沿途的自然風光明媚、常常有超過百年的私房古蹟，往往讓人在目不暇給之際，就如同爬了三、五十層樓之高，走了上萬步之遠，真是身心靈三重享受。

連續假期又將來臨，想到可以尋訪更多登山步道，頓覺心曠神怡。

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