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慎入！洞口卡「一團毛」以為是冬眠動物　他木棍一戳狂起雞皮

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▲這會是什麼動物 ？（圖／翻攝自YouTube／Ky Sinh）

國際中心／綜合報導

2名登山客日前行經墨西哥西北部時，發現一處洞穴口外卡著一團「毛茸茸的東西」。2人原本以為是某個蜷縮起來冬眠的動物，好奇之下拿起一旁木棍輕戳，沒想到「這團動物」竟然開始「分裂」成一個個小黑點，衝出洞口，不停往四周逃竄，嚇得他們急忙將這段驚悚畫面拍下來上傳網路。

據《鏡報》報導，這件事發生在墨西哥索諾拉州 （Sonora）的阿拉莫斯鎮 （Alamos）附近。從2人拍攝的影片中可以看到，路邊一處小洞穴外頭卡了一團烏漆麻黑、全身毛茸茸的生物，看起來就像是某種正在冬眠中的哺乳類一樣。

其中一名登山客對同伴說到，「我不知道牠是什麼什麼東西，但牠看起來毛非常多耶，是什麼在睡覺的動物嗎？」，接著便拿起一根木棍朝著生物戳了幾下，沒想到，這一戳差點沒把2人嚇死。只見這團生物在抖動之後，突然分裂成無數個小黑點，這些小黑點傾巢而出，不停往四面八方逃難，2人這才明白，原來這團毛髮根本不是什麼哺乳類，而是好幾千隻堆疊在一起的 「幽靈蜘蛛」（Pholcidae）。

好奇的登山客忍不住拿木棍戳戳看 。（圖／翻攝自YouTube／Ky Sinh）

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沒想到一戳完，這團生物竟然分裂成無數小黑點開始四處逃竄 。（圖／翻攝自YouTube／Ky Sinh）

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據了解，幽靈蜘蛛體型較小，僅管有一對毒牙，毒性並不強，不過卻有著利於狩獵的纖長腿部，能夠將獵物牽制在可以攻擊的範圍之內再進行捕食，牠們最常狩獵的目標往往是比自己體型大的蜘蛛，天敵則有蜈蚣及大蘭多毒蛛等。除此之外，牠們很喜歡群聚行動，分布也相當廣泛，全世界除了南極洲以外，只有冰島、格陵蘭島、加拿大極北等地沒有幽靈蜘蛛的足跡。

▼ 幽靈蜘蛛身形較小，但腿部細長利於捕食。（圖／翻攝自維基百科）

這段影片曝光後，不少網友看完紛紛表示「我全身起雞皮疙瘩了」、「這是蜘蛛在開家庭聚會嗎？」「這比恐怖片還要可怕」、「好險不是在吃飯時間看到….」、「其實這種蜘蛛並不會對人類造成傷害，不過看了還是覺得很驚悚。」

▼有密集恐懼症者慎入。

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關鍵字：幽靈蜘蛛,Pholcidae,墨西哥

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