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旅客注意！這家廉航開始收小費　一台平板「感謝打賞」

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▲▼美國廉價航空公司邊疆航空Frontier Airlines。（圖／達志影像／美聯社）

▲邊疆航空最近開始向乘客收取小費。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

國外許多餐廳、飯店等服務業都有給小費的習慣，最近，竟然連飛機上都開始收小費，美國廉價航空公司邊疆航空（Frontier Airlines）要求乘客在空服員送茶水、提供服務時給予小費。

綜合外媒報導，著名的航班博客The Points Guy內的作者JT Genter在搭乘邊疆航空後表示，當他訂購飲料後，空服員將一台平板電腦遞給他，螢幕上有15%、20%及25%的小費按鈕，另外還有一個鍵可以自行「定製」小費，螢幕上還會顯示「感謝您的打賞」，但當然，乘客也可以選擇不給予小費。

Genter表示，「在過去三年裡，我搭乘過51家不同的航空公司，飛行過350多個航班，但從沒遇過這樣的要求。」

▲▼小費。（示意圖／達志影像）

▲邊疆公司表示，收取來的小費將全數由航班上的空服員共享。（示意圖／達志影像）

邊疆公司表示，自2019年1月1日起，所有小費屬於空服員的個人銷售所得，該公司發言人Jonathan Freed說明，公司不會拿取任何的小費，全數金額都由航班上的空服員共享。

對於收取小費，Frontier告訴Genter，「我們認為這是空服員除了工資外的額外收入」，許多空服員也將其視為自己收入外的補貼。

目前收取小費這項計畫是否能受到乘客與空服員的接受或是歡迎還有待觀察，但其它廉航效法的機率不小，旅客往後在選擇廉價航空時，可能要先做好心理準備了。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：邊疆航空,廉航,小費

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