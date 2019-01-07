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加入「反菸運動」！政府加重菸品稅　籌措基礎建設財源

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▲▼抽菸,煙霧.吸菸者。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲東南亞曾經是吸菸者心中的「天堂」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

東南亞曾經是吸菸者心中的「天堂」，但如今政府卻開始透過法令和稅收來壓制他們，希望可以鼓勵癮君子戒菸，同時籌措基礎建設支出的財源。

根據《日經新聞網》報導，在美國和歐洲開始推行反吸菸運動後，製造商們開始將注意力轉向東南亞，來自世界衛生組織（WHO）的數據，美洲的吸菸人數將會從將從2000年的1.69億人減少到2025年的1.1億人，同樣時間，歐洲吸菸者將從2.47億人減少到1.82億人，但東南亞的吸菸人數則倍預估將從2.39億人增加到2.4億人。

世界衛生組織認為，若是因為吸菸導致過早死亡，將會剝奪一個家庭的收入，還會增加醫療保健的成本，最終阻礙了國家的經濟發展。

泰國國家菸品管制委員會在去年11月批准了一項東南亞國家首個「強迫製造商將產品包裝素面化」的管制措施，禁止廠商為了行銷使用亮眼的商標、顏色等設計，所有的包裝都要符合政府的示範品，品牌名稱只能用小字樣的黑底白字標示，可怕的罹患吸菸相關疾病的照片仍保留在菸盒上。

▲▼吸菸、抽菸 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲東南亞國家的政府正在實施新規定來規範菸品及吸菸者 。（圖／取自免費圖庫pexels）

煙草消費控制辦公室主任Chayanan Sitthiboot表示，將會給予製造商一年的時間來改變與遵守新規，泰國政府還通過了一項措施，禁止民眾在公共空間、建築物室內及出入口5公尺內的範圍吸菸，若違規將罰款5000泰銖（約5100台幣）。

對於這項新規定，許多泰國吸菸者並不那麼在意，一名癮君子Sarunyu Mahattanarak認為，政府對於這件事並沒有那麼認真，一名女菸商表示，政府的措施並不會造成什麼影響，儘管她清楚的了解，全世界都在努力將吸菸這項習慣改正。

去年才漲過菸品價格的菲律賓，打算再次調高香菸稅，將收入用於醫療保健計劃的資金，在總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的計畫下，菲律賓的香菸稅在2018年每包調漲5披索至35披索（約25台幣），到2022年將會再漲至40披索（約25台幣），隨後每年增加4%。

除了泰國、菲律賓之外，新加坡和馬來西亞也在加強反吸菸運動，兩國都在1月1日將無菸區範圍擴大，希望能保護非吸菸者並鼓勵癮君子們戒菸。

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關鍵字：吸菸,東南亞,泰國,菲律賓

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