台指期開高走高飆漲逾170點　連續飛越9400、9500點大關

▲美股4大指數報復性強彈，帶動亞股同步飆漲，台指期今天開高走高，大漲逾百點。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球金融市場釋出2大好消息，美國聯準會暗示暫緩升息步伐，加上美國經濟數據表現強勁，多頭帶動美股4大指數全面收高，其中道瓊工業平均指數大漲逾700點，亞股同步飆漲慶祝，台指期今（7）日開高走高，大漲逾170點，連續攻回9400、9500點大關，3大期指一片紅通通，掀起報復性強彈行情。

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾釋出鴿派立場，加上經濟數據表現亮眼，美股4大指數一掃陰霾走勢開高走高，其中道瓊工業平均指數終場狂飆746.94點，漲幅3.29%，收在23433.16點；那斯達克指數收高275.35點，漲幅4.26%，以6738.86點作收；標準普爾500指數也漲84.05點，漲幅3.43%，收報2531.94點；費城半導體指數尾盤上揚47.93點，漲幅4.37%，收1143.96點。

台股上周五在蘋果財測拖累下，台積電、大立光、鴻海等蘋概股全倒，盤中一舉失守9400點大關，終場下挫109.91點，收在9382.51點，成交值1059.84億元，三大法人合計賣超53.96億元，自營商買超47.34億元，投信賣超8.34億元，外資及陸資賣超92.86億元，2019年開紅盤日以來，一共下跌334點。

台指期也呈現震盪走勢，一開盤直接摜破9400點大關，同時也跌破去年10月股災低點，3大期指均呈現逆價差，盤中多空激戰，終場下跌76點，以9367點作收。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2126口至1735口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3600口至2萬9651口。