　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

陸人行降準　謝金河：對抗貿易戰的緊縮效應放手一搏

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國人民銀行。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河5日在臉書指出，4日深滬股市出現破底翻的走勢，上海股市拉升2.05%，深圳股市上漲2.66%，會出現這般下半場急拉走勢，全因人行大手筆調降存款準備金率，於15及25日各降0.5%，約釋出1.5兆人民幣的資金活水

謝金河表示，中國大陸股民所選出的2018年度代表字是由4個「苦」字組合而成，全因2018年中國大陸深滬股市跌幅全球居冠，深滬股市共3583家A股上市公司，全球市值減少14.59兆人民幣，平均每人損失10.06萬人民幣。

進入2019年也沒有喜訊捎來，開年第一週，滬深300指數再度創下2935.83的新低，上海A股也寫下2555.84的新低紀錄。但4日深滬股市出現破底翻的走勢，上海股市拉升2.05%，深圳股市上漲2.66%，會出現這般下半場急拉走勢，全因人行大手筆調降存款準備金率，於15及25日各降0.5%，約釋出1.5兆人民幣的資金活水。

謝金河表示，人行這個降準動作，將存款準備金率從14.5%降至13.5%，若拿來跟2011年的21.5%相較，人行存款準備金率已下調8%，放出的流動性十分可怕，顯示出人行為了對抗美中貿易戰帶來的緊縮效應已到了放手一搏的地步

謝金河也指出，股市下跌對美、中兩國的殺傷力完全不同，因為中國大陸人民財富有68%以上的資產是房地產，股票、債券、基金等金融資產則只有不到18%，反觀美國人民，有68%以上的財富在金融資產上，因此股市下跌對美國殺傷力遠大於中國大陸。中國大陸最大罩門則在房市，若房市崩落，這才是大問題，因此這次人行降準，與其說是救股市，倒不如說是救房市

ET快訊
金球獎／吳恬敏紅毯「肉色內衣外穿」！外媒：裸體公主
「補助30K低薪族」朱學恒：直接發錢吧　她年繳5萬稅氣炸
金球獎／完整名單即時更新

關鍵字：謝金河,貿易戰,緊縮,股市,美股,陸股,人民幣,房市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰、華為事件影響　CES展參展陸企減少20％

美國告晉華案／聯電傳裁員　上百人回流台灣

蘋果下修財測原因曝光　外媒：全是因為iPhone XR

台股拚破底翻開盤大漲逾140點　股王大立光強彈4%帶頭衝

蔡衍明高中肄業慘賠上億「一度想尋短」　旺旺命名靈感曝光！拚成千億米果大亨

台指期開高走高飆漲逾170點　連續飛越9400、9500點大關

陸人行降準　謝金河：對抗貿易戰的緊縮效應放手一搏

新台灣首富！蔡衍明「米果贏蘋果」　擠下郭台銘重登寶座

外資喊撤新興亞股2018失守　台股最慘狂賣4000億創金融海嘯次高

全球經濟動能基本面佳　特別股後市有撐

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

貿易戰、華為事件影響　CES展參展陸企減少20％

美國告晉華案／聯電傳裁員　上百人回流台灣

蘋果下修財測原因曝光　外媒：全是因為iPhone XR

台股拚破底翻開盤大漲逾140點　股王大立光強彈4%帶頭衝

蔡衍明高中肄業慘賠上億「一度想尋短」　旺旺命名靈感曝光！拚成千億米果大亨

台指期開高走高飆漲逾170點　連續飛越9400、9500點大關

陸人行降準　謝金河：對抗貿易戰的緊縮效應放手一搏

新台灣首富！蔡衍明「米果贏蘋果」　擠下郭台銘重登寶座

外資喊撤新興亞股2018失守　台股最慘狂賣4000億創金融海嘯次高

全球經濟動能基本面佳　特別股後市有撐

日職／吉田輝星火腿宿舍報到　入住大谷、達比修的房間

疑債務糾紛引殺機　男子遭惡煞持刀砍倒路邊

女神級牙醫溢出「E罩杯」！渾圓飽滿被導播狂攝…自曝求學封閉面

台灣熱賣10萬支！2019再推出蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　後座毒品吸食器3男栽了　

越南證明頂新油安全　魏應充二審有罪判決應獲發回更審

英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

台南市10大測速照相點　1年告發近億元「榜眼」曾被縱火

朱立倫挺九二共識遭罵翻改口愛台灣　陳其邁嗆「說穿了，就是一篇廢文」

房價過高…去年新生兒數僅18.1萬　400多萬「適婚男女」不結婚

財經熱門新聞

台積電實習生薪資　竟打趴一堆行..

今年電動車補助　買新車拿3.3..

天冷鋰電池也休眠　台電一張圖解..

蔡衍明擠下郭台銘　成台灣首富

佛心老闆為安置團隊創業 獲阿里..

亞股2018失守　台股淪外資提..

美股回神強彈　台股拚翻盤5大要..

影／光寶董座跳舞　領集團轉型瘦..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

新鮮人瘋狂接案　4天進帳1萬元

尖牙股新年第一週就狂跌　謝金河..

蘋果下修財測　外媒：全因iPh..

經濟動能具基本面　特別股有撐

蘋概領跌　法人：利空尚未反映完..

更多熱門

相關新聞

亞股2018失守　台股淪外資提款機狂賣4千億

在連續2年吸金後，外資去（2018）年撤離新興亞股，全年資金外流超過344億美元，除了越南之外，多數國家股市呈現資金淨流出，其中又以台灣、菲律賓最為慘重，2018全年台股遭賣超逾120億美元（約新台幣3737億元），僅次於2008年金融海嘯的155億美元。

經濟動能具基本面　特別股有撐

美股回神強彈　台股拚翻盤5大要點

貿易談判前夕　衛報：冷風吹全球

尖牙股新年第一週就狂跌　謝金河：蒸發3個台灣的GDP

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

球球cos照「胸前一條線」超兇！

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

昆凌頂大素顏逛夜市！

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面