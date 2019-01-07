陸人行降準　謝金河：對抗貿易戰的緊縮效應放手一搏

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河5日在臉書指出，4日深滬股市出現破底翻的走勢，上海股市拉升2.05%，深圳股市上漲2.66%，會出現這般下半場急拉走勢，全因人行大手筆調降存款準備金率，於15及25日各降0.5%，約釋出1.5兆人民幣的資金活水。

謝金河表示，中國大陸股民所選出的2018年度代表字是由4個「苦」字組合而成，全因2018年中國大陸深滬股市跌幅全球居冠，深滬股市共3583家A股上市公司，全球市值減少14.59兆人民幣，平均每人損失10.06萬人民幣。

進入2019年也沒有喜訊捎來，開年第一週，滬深300指數再度創下2935.83的新低，上海A股也寫下2555.84的新低紀錄。但4日深滬股市出現破底翻的走勢，上海股市拉升2.05%，深圳股市上漲2.66%，會出現這般下半場急拉走勢，全因人行大手筆調降存款準備金率，於15及25日各降0.5%，約釋出1.5兆人民幣的資金活水。

謝金河表示，人行這個降準動作，將存款準備金率從14.5%降至13.5%，若拿來跟2011年的21.5%相較，人行存款準備金率已下調8%，放出的流動性十分可怕，顯示出人行為了對抗美中貿易戰帶來的緊縮效應已到了放手一搏的地步。

謝金河也指出，股市下跌對美、中兩國的殺傷力完全不同，因為中國大陸人民財富有68%以上的資產是房地產，股票、債券、基金等金融資產則只有不到18%，反觀美國人民，有68%以上的財富在金融資產上，因此股市下跌對美國殺傷力遠大於中國大陸。中國大陸最大罩門則在房市，若房市崩落，這才是大問題，因此這次人行降準，與其說是救股市，倒不如說是救房市。