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蔡衍明高中肄業慘賠上億「一度想尋短」　旺旺命名靈感曝光！拚成千億米果大亨

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▲蔡衍明旗下事業跨足食品、飯店等不同領域，集團市值超過千億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

旺旺集團董事長蔡衍明，2018年擠下鴻海董事長郭台銘當上台灣首富，過去他只有高中肄業，後來卻從食品起家，搖身成為千億米果大亨。

1957年出生的蔡衍明，出生在台北一個富貴家庭，由於在家排行最小，深受父親喜愛，但他只有高中肄業，那時父親剛接下宜蘭食品廠，為了讓他有事做，於是就讓他管理，從此開啟從商之路。

當年不到20歲的蔡衍明，雖然沒有經驗與管理知識，但看到台灣食品廠都在做代工，為了不看別人臉色，因此他堅持要做自己的品牌，可是做品牌哪有那麼容易，賠了1億多元。

首次做生意就嘗到苦果，讓蔡衍明相當低落，一度想尋短，那時是他的寵物狗「黑皮」救了他，在愛犬陪伴下，他的性格出現變化，從叛逆不羈的公子哥開始變得收斂，更因此決定重頭來過。

1980年代的台灣，正處於經濟繁榮時期，但大家吃的都是日本零食，特別是米果，在當年吃米果是一種時尚、潮流，眼見沒有本土品牌，年僅22歲的蔡衍明專程到日本，引進日本米果的高級製造技術。

只是產品有了，還得要有好聽的名字，一天夜裡蔡衍明聽到狗叫聲，那聲音像是在呼喚自己，醒來後他馬上到靈犬廟拜拜，再回想起愛犬，於是他便把狗叫聲「旺旺」當成名字，接著展開行銷，配合民間祭拜習俗的精準廣告，一舉打響名號，3年內成為台灣米果第一品牌，市占率曾高達95％。

旺旺的米果、仙貝至今仍是市場暢銷品。（翻攝宜蘭食品官網）

1992年蔡衍明到大陸投資，但竟然棄沿海城市選了湖南，那裡沒電沒馬路，大家都說他瘋了，其實外界不知道的是，旺旺當時的投資只是千萬級別，若在大城市勢必不會受到當地政府重視，反觀在湖南卻可以得到很多優惠政策，此外，稻米資源也相當豐富，為旺旺奠定發展基礎。

除了米果，旺旺後來進軍牛奶和發酵乳等飲料市場，並跨足糖果、餅乾等休閒食品，站穩腳步後，蔡衍明進一步跨足國際，1996年先在新加坡掛牌上市，接著跨足醫療、餐飲、農業、飯店、房地產、媒體、保險等產業，集團總市值超過千億。

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