新台灣首富！蔡衍明「米果贏蘋果」　擠下郭台銘重登寶座

▲以食品業起家的蔡衍明，擠下郭台銘成為台灣首富。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《彭博社》公布2018年全球500大富豪排行，這次台灣前5大富豪起了變化，旺旺集團董事長蔡衍明以54億美元（約新台幣1,620億元）資產，擠下鴻海董事長郭台銘成為台灣首富。

「有拜有保佑，拜旺旺大保佑！」每逢過年期間，都可以在電視看到旺旺仙貝的廣告，這家人人皆知的公司，背後大家長就是旺旺集團董事長蔡衍明，2018年，他擠下鴻海董事長郭台銘，成為台灣首富。

根據《彭博社》最新的全球500大富豪排行，2018年台灣前5大富豪起了變化，蔡衍明以54億美元資產拿下第一名；而郭台銘因為蘋果光不亮，公司去年股價下跌近4成，身價也跟著蒸發16億美元（約新台幣480億元），排名第三；第二名由潤泰集團總裁尹衍樑拿下，資產有47億美元，是前五名中資產唯一增加的老闆；第四、五名則分別由國泰金控董事長蔡宏圖及廣達董事長林百里拿下。

市場分析，鴻海集團2018年遭遇逆風，過去鴻海因為幫蘋果代工賺進大把鈔票，但新iPhone因為銷量不佳、蘋果砍單，財信傳媒董事長謝金河曾分析，由於蘋果占鴻海營收比重約4成，因此iPhone銷售的好壞直接攸關鴻海的營收與獲利表現。

反觀尹衍樑，市場人士指出，由於旗下公司產業多元化，在某個產業面臨到經濟衰退時，持久性比較好，且他的產業隨時都有創新，因此儘管受全球金融市場下跌衝擊，去年尹衍樑的財產不減反增。



更多鏡週刊報導

【首富換人當】他高中沒畢業 20多歲自創品牌變千億米果大亨



【泰山保衛戰】聯手保力達吃泰山？傳蔡衍明介入買股