蘋果下修財測原因曝光　外媒：全是因為iPhone XR

▲外媒認為iPhone XR是害蘋果下調財測的關鍵。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

iPhone XR原先被視為能帶動蘋果iPhone銷售的一大利器，但事實證明，中國大陸和其他市場對於iPhone XR的接受度都不高，《華爾街日報》更直接點名就是因為iPhone XR讓蘋果下調財測。

據《華爾街日報》報導，去年10月剛推出iPhone XR時，蘋果執行長庫克（Tim Cook）還在他的微博上發文表示「很開心iPhone XR在中國大受歡迎」，顯露出蘋果希望iPhone XR能在中國大陸市場創造出亮眼的銷售成績，但事實卻不如他們所期望。iPhone XR的銷售遠遠低於蘋果預期，甚至迫使該公司減少其產量、推出相關購機優惠來刺激買氣以及下調財測。

分析師指出，雖然才上市幾個月就要斷定iPhone XR是失敗的有點太早，但先前蘋果在日本調降iPhone XR售價的舉動，就可看出iPhone XR的銷售相當疲軟。此外也有人認為iPhone XR的售價儘管較iPhone XS和iPhone XS Max低約25%，但售價仍太高，且想追求身分地位象徵的消費者也不會選擇iPhone XR。

瑞銀分析師Tim Arcuri則指出，蘋果生產了過多的iPhone XR，但卻沒有消費者願意選購，在中國大陸這樣的狀況更為明顯。他也提到，美元兌人民幣的匯率上漲，對蘋果的衝擊也相當大，因為蘋果面對匯率變化只好提升iPhone XR定價來維持利潤，但卻讓華為等競爭對手有機可趁。