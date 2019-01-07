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丈夫「秘密離婚」太猖獗！沙國際新措施　婦女能收到「離婚簡訊」

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▲▼ 沙烏地阿拉伯女性。（圖／路透社）

▲ 沙烏地阿拉伯女性。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯政府為了遏止許多男性，在未經通知女方的情況下，偷偷自行結束婚姻，制定了最新的規定，讓沙國女性在「被離婚」的時候，能夠收到簡訊通知，並且可以上司法部的網站審閱離婚的相關文件。

綜合外媒報導，沙國男子可以透過口頭陳述，在法庭上輕易地獲得離婚的判決，但若是換成女子想這樣做，需要提出許多證據和理由去力爭，同時這些行為還需要經過該女子的男性監護人同意才可以進行；許多沙國女子更因此，常常在不知情的情況下「被離婚」，然後錯失能夠獲得贍養費的機會。

為了讓這些「秘密離婚」的案件減少，沙國日前宣布一項新措施，即是丈夫在辦理離婚手續後，遭到「被離婚」的女子會收相關簡訊，沙國司法部長沙科（Sheikh Waleed bin Mohammed al Samaani）表示，透過簡訊通知婦女的法律地位有所改變，簡訊系統將為離婚時的法律程序帶來透明度。

根據沙國男性監護制度，未經男性親屬（通常為父親或丈夫）的許可，婦女不得結婚、離婚或是出國旅行，而這樣的制度也遭到人權觀察組織的嚴重抨擊。

報導中指出，沙國政府近期在各方面，大力賦予女性更多的自由，例如簡訊通知離婚、允許駕駛等；沙國王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）推動了這些改變，希望在2030年的沙國經濟勞動力中能有更多得女性參與，不過與此同時，越來越多的女性活動家、社運人士被捕，批評人士稱，王儲所做的改革太過零碎，根本起不到作用。

▼ 沙烏地阿拉伯女性能開車了！（圖／路透社）

▲▼ 沙烏地阿拉伯女性終於能開車了！（圖／CFP）

人權觀察組織在近日一份報告中警告，如果沙國不廢除男性監護制度，該國政府就無法實現2030年的願景，因為這個制度嚴重限制了婦女有意義的，參與沙國社會及其經濟。

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,女性,離婚,簡訊,通知

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