阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

▲村民動用挖土機挖礦坑時意外造成崩塌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

阿富汗東北部巴達克珊省（Badakhshan）科希斯坦縣（Kohistan）內一座60公尺深的金礦6日發生坍崩，最新消息指出至少有40名礦工遭到活埋，超過10人受傷。目前搜救人員仍持續進行救災工作。

綜合外媒報導，當地時間上午10點30分在科希斯坦縣的一處礦山，當地村民們未經政府允許，在河床上挖了一個60公尺深的大洞進入挖掘金礦。就在挖土機運作後不久，礦坑突然崩塌，當時約有50多人在礦山內，幾乎所有人都被活埋，目前為止已發現20具屍體，7人有生命跡象重傷。

巴達克珊省發言人納札里（Nik Mohammad Nazari）表示，所有的受害者都是非專業的礦工，因為缺乏政府管理，當地村民從事挖礦工作已有數十年，儘管搜救團隊仍在進行搶救，但村民們已開始自行搬運屍體。

阿富汗國家災難管理局（National Disaster Management Authority）發言人巴哈杜里（Hashmat Bahaduri）表示，國防部已派遣直升機至現場發放現金給受害者家屬，並將傷者空運至醫院。傷者家屬將獲得10000阿富汗尼（約4000元台幣），死者家庭可獲得50000阿富汗尼（約20000元台幣）。