外資喊撤新興亞股2018失守　台股最慘狂賣4000億創金融海嘯次高

▲全球金融市場去年動盪不安，亞股幾乎全面失守，台股最慘遭外資狂賣近4000億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

在連續2年吸金後，外資去（2018）年撤離新興亞股，全年資金外流超過344億美元，除了越南之外，多數國家股市呈現資金淨流出，其中又以台灣、菲律賓最為慘重，2018全年台股遭賣超逾120億美元（約新台幣3737億元），僅次於2008年金融海嘯的155億美元。

回顧2018年，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，在中美貿易干擾、美國升息、油價大幅回落等消息影響下，台股累計下跌8.6%，雖然一度創下台股史上最長萬點行情，不過也在去年10月全球股市大跌後，指數一路跌破萬點，同時也回吐年內漲幅，而隨著景氣趨緩的訊號出現，今年第4季的表現也相對黯淡。

▲展望後市，法人認為，隨著5G元年的到來，可望帶動相關台廠供應鏈。（示意圖／路透社）

周俊宏進一步指出，年前外資休假，成交量顯得低迷，不過受惠於美股最後一週大幅反彈帶動下，台股在年底最後2天奮力上攻，最終在年底前繳出週線收紅0.9%，儘管外資雖然延續至4連黑，但賣超幅度也縮小至1.05億美元。

展望2019年初，周俊宏認為，市場將持續關注中美貿易新一輪談判、美國政府預算決議等，而美國聯準會升息是否仍為目前預期2次，也會影響美元強勢與否，若升息次數減緩，將有利於台股等新興亞洲市場表現。

此外，1月即將到來的是美國公布2018年第4季財報旺季，蘋果財報表現將成為帶動蘋概股的關鍵指標，至於產業方面，市場最受矚目的即是5G元年的到來，目前由韓國和大陸將首批進入5G商轉，相關台廠供應鏈將會是受惠族群；2019美國消費性電子展（CES）下周登場，也有助外資歸隊後，帶動相關電子產業動能。