美股回神強彈　台股拚翻盤5大要點



▲台股本周觀盤要點。（資料來源／採訪整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果調降財測效應讓台股上周連跌三天，上周五一度跌至波段新低9319點，終場仍無力站上9,400大關，創下2年以來新低記錄，2019開年第一周台股指數重挫344點、跌幅約為3.55%，居主要亞股之冠，外資連三賣合計賣超達276億元。法人建議，本周聚焦5大觀盤要點，有望向上反彈挑戰。

綜合法人建議，整理出台股本周重要觀盤要點：像是美中貿易談判結果、外資歸隊後動向、重量級電子股公司營收表現、大立光（3008）法說會內容，以及CES展上亮點等。

蘋果下修財測、美國12月製造業指數遜於預期，美公債3個月期殖利率與2年期及5年期再度出現倒掛，道瓊指數暴跌，讓外資擴大賣超至92億元，其中賣超最多台積電高達2.8萬張，即使內資護盤也沒有用，台股跟著遭殃，周線收黑。

然而隨著上周五美股強彈，道瓊工業指數4日飆漲逾700點，有法人認為，本周反彈機會高；但也有投顧表示，建議投資人維持保持高現金水位不急著操作，建議緊盯外資動向來因應。原因在於，外資上周五多單減碼且空單加碼，淨多單減少3600口，同時，過去3個交易日以來已賣超多達276億元，在這樣的情況下，不能太樂觀期待元月的大行情。

不過建議投資人，中國人民銀行4日宣布調降存款準備率1個百分點，分為1月15日和1月25日分別各下調0.5個百分點，預估將釋出約1.5兆元人民幣的資金，對於股市、債市、和房地產都是利多；因此若美股回穩、陸港股反彈，台股短線跌深後有機會挑戰反彈。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於現階段處於企業財報空窗期，市場主要目光仍在關注以及等待元月中旬部分重要企業的法說、財報表現、獲利預估以及展業展望。儘管如此，部分市場資金仍然會往具有想像空間的類股移動，縱使短期營運仍未特別亮眼。

展望後市，廖哲宏表示，眼前市場信心因為國際情勢消息雜陳，充斥諸多不確定性，本來就相對疲弱；不過如果把時間拉長，手機還是重要的產品，儘管產品生命週期拉長，但一定換機潮還是可以期待，未來要看換機誘因：未來5G或是Apple是否開發新的技術與誘因（殺手級應用）是關注重點，不需要那麼悲觀。

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