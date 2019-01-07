川普推特語錄／襲擊科爾號的主謀被擊斃了　我們永遠不會停止打擊恐怖主義

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普6日又在推特針對「邊境圍牆」問題發牢騷，同時表示美軍科爾號驅逐艦2000年時遭到炸彈襲擊，如今他們成功替犧牲和受傷的英雄們伸張了正義，「我們剛剛擊斃了那次襲擊的領導者賈馬爾•巴達威！」並且直言美國絕對不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！

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▼我們偉大的軍隊已經替「科爾號驅逐艦（USS Cole）」遭到懦夫式襲擊時，所犧牲和受傷的英雄們伸張了正義！我們剛剛擊斃了那次襲擊的領導者賈馬爾•巴達威。我們打擊基地組織的工作仍在繼續，我們永遠不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！

▼我們在埃及的朋友們開設了中東最大的大教堂讓我非常高興。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）把他的國家推向更具包容性的未來！

▼他們不想建造邊境圍牆的唯一原因，就是因為這個圍牆是有效的！我們超過99％的非法入境會被（邊境圍牆）阻止、我國的犯罪率將會大大減少，同時我們每年將可以節省數十億美元！一個經過適當規劃及建造的邊境圍牆，每年可以收回製造成本的數倍費用！

▼「我們只是不能允許人們偷偷地，沒有證件及沒有檢查的湧入美國」巴拉克•歐巴馬，2005年。

「當時我還是參議員，我投票贊成去建造一道屏障，試圖阻止非法移民進來。」希拉蕊•柯林頓，2015年。