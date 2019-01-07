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影／76歲宋恭源跳斗肩舞　帶領光寶「轉型瘦身」

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▲光寶科尾牙，董事長宋恭源和主管群跳斗肩舞。（影／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

進入科技廠尾牙季，率先登場的是光寶科技，4日晚間在台北南港展覽館，台上熱舞，台下主管群也跟著熱舞，向來重視養身的宋恭源，大跳「斗肩舞」，不只帶領同事健身，同時也帶領集團「轉型瘦身」。

股號2301的光寶科，是台灣第一家電子類股上市公司，今年邁入第44周年，以生產LED及電源供應器起家；然而面對科技、大環境等變化，光寶科也正在積極轉型中，邁入76歲的宋恭源也強調，將持續轉型。

近三年來，董事長宋恭源設定以雲端運算、LED照明、汽車電子、生醫、工業自動化等，五大IOT應用領域，作為集團轉型發展重點。今年的光寶科，將以雲端運算應用和戶外照明為兩大雙引擎，營收貢獻占公司的三分之一；預期今年這兩塊事業在營收獲利都會有雙位數成長。

宋恭源在昨（4）晚舉行歲末聯歡會中表示，光寶持續進行的企業轉型，非常務實，著眼於獲利能力的提升。不只是營運模式的改變，或是產品組合的調整，不僅為營業額的成長，更是創造優質的獲利能力，讓光寶永續地經營發展，朝百年企業邁進。

宋恭源向來有「剪刀手」稱號，對於不賺錢的部門會毫不猶豫的「cost down」。過去曾經因為旗下子公司建興電，因為生產的光碟機不賺錢了，一度裁員。此外，去年8月也以迅雷不及掩耳速度，出售旗下手機產業可攜式影像事業單位（CCM），結果毛利率從第1、第2季的11.91%和11.13%水準，第3季一下上升到15.77%，儘管總執行長陳廣中強調「獲利跳升跟產品組合有關」，但仍可反映出光寶科瘦身有成。

總執行長陳廣中也強調，光寶會持續類似去年這樣優化生意組合，換言之，沒有未來性的事業體，會在適當時候「壯志斷腕」。

光寶科年尾牙，董事長宋恭源致詞。（圖／光寶科提供）

▲▼光寶科2019年尾牙。（圖／光寶科提供）

▲▼光寶科2019年尾牙。（圖／光寶科提供）

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關鍵字：光寶科,宋恭源,陳廣中,尾牙,瘦身,轉型

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