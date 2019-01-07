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全球經濟動能基本面佳　特別股後市有撐

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▲美國總統川普（Donald Trump）期中選後演說，美股紛紛上漲。（圖／路透社）

▲美股修正，使得整體市場風險意識提升。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

由於美股修正、經濟成長放緩疑慮等因素，使得整體市場風險意識提升，造成主要特別股指數與ETF齊步走弱。柏瑞投信指出，2019年全球經濟動能仍維持成長，基本面無虞，特別股市場仍具利差收斂機會，後市有撐。

根據柏瑞投信的「洞悉特別股」報告指出，由於今年全球經濟動能維持成長，短線特別股市場因信心不振導致利差擴大，但是只要基本面無虞，特別股市場仍具利差收斂機會。

柏瑞投信表示，觀察2018年11月的美國10年期公債殖利率，受到市場避險情緒影響回落至3%下方；另外，美國聯準會(Fed)在2018年12月雖如市場預期升息，但下調2019、2020年底利率預測中位數，預期利率風險將走低，有利於支撐特別股後市。

柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示，2018年美國第3季年化經濟成長率為3.5%，整體來看，美國經濟成長放緩，但仍將維持在溫和擴張的狀態。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期美國經濟已出現放緩跡象，且Fed升息循環漸進尾聲，將因應時局逐步拉長投資組合的存續期，並伺機布局信用評等較高的標的。

在交易與選股策略上，馬治雲指出，中長期仍會以景氣及利率循環為參考依據，調整投資組合的存續期及信用風險；短期交易策略則是逢低布局價值面具吸引力的標的，逢高則賣出評價面偏高的標的。

▲▼柏瑞投信洞悉特別股報告。（資料來源：柏瑞投信）

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關鍵字：美股,股市,基金,投資,特別股,柏瑞投信

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