為照顧打拼團隊下海創業　佛心老闆獲阿里賞識投資7億

▲ 深圳市優點科技有限公司董事長劉江峰。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在大陸有不少企業家，是秉持著從小的野心，或是對商業敏感的嗅覺而決定自行創業，然而卻有一號人物，是為了安置一直以來跟自己合作的夥伴、員工們下海創業，並且也成功地做出了一番成就，這個佛心的老闆就是深圳市優點科技有限公司董事長劉江峰。



根據陸媒《新浪科技》報導，作為優點科技的創始人，劉江峰曾在採訪中直言「壓力大啊！」與在華為、酷派時擔任職業經理人的身份不同，現在公司大事小都要劉江峰自己安排，「人越來越多，花銷越來越大，要管的事也越來越多。員工加個班，訂外賣的事也要自己操心。」

實際上，早已財富自由的劉江峰本可以不必再次創業。「如果去做投資，每天和各種各樣的人喝喝茶、聊聊天，其實可以很輕鬆。但是有幾百人曾經跟著自己一起做事，自己有責任把他們安置好，創業是最好的方式。」

2014年，劉江峰創立深圳市優點科技有限公司，目前也擔任該公司董事長，該公司主力產品就是優點智能鎖。2018年12月31日，他在優點科技官網上發表了新年獻詞《一起領跑2019！》。此外，他在2019年新年發的兩條交友圈動態，也都是關於優點智慧鎖的招商事宜。

劉江峰創業並未選擇熟悉的手機戰場，而選擇了在大陸偏冷門的智慧門鎖，他表示是看中了三點，「一、是否為剛需；二、行業中是否有頭部品牌；三、市場滲透率如何，是否有前景。」劉江峰表示，目前手機行業格局已逐漸走向穩定，中小手機品牌的空間越來越小；而智慧門鎖的前景非常好，滿足以上三個原則。

在劉江峰的推動下，優點科技並不局限於智慧門鎖這個單一的產品，他透露，包含淨水機、馬桶蓋等其他產品也將陸續進入市場，短期內，優點科技的戰略是做「爆款」，而長期目標則指向了智能家居。

劉江峰認為，智能家居真正普及，至少還需要十年。所以現在入局並不算晚，同時優點也並不著急搭建自己的智能家居平台，他認為在產品功能尚未健全的情況下，著急偷跑上市就是本末倒置。

而在資本方面，他透露優點科技的A輪融資已接近完成，金額超過1億元。但劉江峰表示並不太想融資，因為公司暫時不缺錢。

在去年的發布會上，錘子科技創始人、也是劉江峰多年老友的羅永浩，幫優點科技發布了一系列智慧門鎖產品，其中的旗艦產品E1採用包括指紋、密碼、NFC磁卡、手環、鑰匙等幾乎市面上全部主流的解鎖方式，產品還採用C級鎖芯、支持多種聯網方式、鎖體本身也足足8公斤重。

▲ 採用多項智慧解鎖技術的優點智能鎖旗艦產品E1。（圖／翻攝自百度百科）

優點科技發布的這三款產品，並沒有採取榮耀和酷派的低價策略，反而和市面上產品均價相差無幾，而這一次劉江峰選擇如此定價，就是為遵從原有的商業規則。

「在中國做生意，大家的思維都和秦始皇一樣，什麼都要變成自己的。為了搶占市場，最簡單的方式就是價格戰。但這樣做著做著就把原有的一塊大蛋糕做沒了，中國這樣消失的公司太多了。」劉江峰對市場上的削價競爭現象感嘆道。

他以飯店客房的門鎖舉例，目前智慧門鎖市場在全球範圍內主要有三家公司在做，但其實研發的產品在功能上、價格上都沒什麼優勢；然而，更具優勢的大陸公司卻始終無法殺入這個圈子，原因就是他們已經有一個穩定健康的商業圈。

劉江峰表示，任何產品都需要一定的利潤用於下一代產品的研發，經由前人多年經驗累積出來的市場平衡，並不是價格戰就能簡單顛覆的，大陸創業者應該對這些商業傳統多一些敬畏。

不過，優點科技的智能鎖事業並不好做，雖然優點、綠米、雲丁均在小米平台上銷售智慧門鎖產品，但是綠米和雲丁均拿到了順為資本的投資，進入小米生態鏈企業，將產品都放在了小米平台上銷售；而優點科技並沒有小米系的投資，僅僅有一款M2智能鎖在小米平台上銷售。

而就優點科技而言，劉江峰也並不擔心有新的巨頭用低價殺進來，他表示，反而希望有這樣的企業推動整個行業的發展，畢竟智能家居依舊處於非常初級的階段。

在問及優點科技希望在智慧門鎖行業達到什麼樣的位置時，劉江峰的回答是「順其自然」，短期的目標就是活下來，雖然暫時不缺錢，但還是希望有正向的現金流。

當被問到優點是否是創業的最後一站時，劉江峰只瀟灑地回了句英語：「Who knows？」

而在去年（2018）年底，就有業界傳聞劉江峰拿到了阿里巴巴的7億元人民幣投資，其中首期3.5億元資金已經到帳。由此，劉江峰將算是加入大阿里體系，為阿里的IoT事業開疆拓土。

為大公司攻城略地、為大平台添磚加瓦，大陸科技分析師老冀就認為，這才是更適合劉江峰發揮的舞台。在華為的最後幾年，他成功地將「榮耀」品牌由小做大；如今轉戰大陸最大的互聯網公司阿里巴巴，他可以再次證明自己的能力。