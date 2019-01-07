Smart智富／精挑定期意外險　用小錢補足風險缺口



文／Smart智富雜誌 陳佩儀

台鐵普悠瑪號6432次列車2018年10月21日發生出軌事故，造成18人死亡、百餘人輕重傷，是近年來國內火車意外最嚴重死傷。然而，面對這種突如其來的意外事故，國人似乎沒有足夠的保障可以轉嫁這些風險。

根據衛生福利部（簡稱衛福部）統計資料顯示，2017年國人每10萬人中，就有29.6人死於意外事故，居10大死亡原因中的第6，等於每75分鐘就有1人死於各種意外事故，尤其在1～24歲人口中，意外事故高居死因首位，在25～44歲人口中也高居第2位。

由此可知，台灣1～44歲的死亡原因中，意外事故占了極大一部分，而位於這個階段的人，很有可能是家中經濟支柱，若不幸因意外身故，家中主要經濟來源就此中斷，恐怕將會陷入「收入中斷、支出不斷」的困境。

若從中華民國人壽保險商業同業公會統計來看，2017年因意外之災害死亡人數共1萬8,236人，給付金額為129億5,208萬元，平均每人保險金額僅71萬元。由於意外險保費便宜，是以小錢來移轉突發性重大風險、真正發揮保險功能的典型險種。

意外險無關性別、年齡、健康與否，保費依「職業風險類別」計算，共分為1～6類與拒保類，第1職業類別風險最低，例如內勤上班族，因此年繳保費也最便宜；而第6職業類別風險最高，如機師、空姐等，等級愈高，年繳保費也愈貴。此外，特技演員、潛水工作員、高空作業人員、鎮暴警察、特種軍人等高危險行業，則是拒保對象。

國際認證理財規畫顧問（CFP）李安昇指出，一般意外險的規畫，會建議民眾先在壽險公司投保一個基本額度，例如死亡、失能保額100萬元，搭配意外醫療、意外住院等附約，然後再使用產險公司的專案拉高死亡、失能保額以提高保障。

他解釋，產險公司的意外險雖然便宜，但部分壽險公司的意外醫療附約續保年齡最高可跟主約一樣到80歲，相對享有較長保障期。

有鑑於國人意外險保額嚴重不足，《Smart智富》月刊特別與政治大學、逢甲大學、台灣理財規畫產業發展促進會（TFPA）、社團法人台灣理財顧問認證協會（FPAT）、商智資訊等單位合作，舉辦「Smart智富保單評選」活動，從消費者的角度出發，針對21家壽險公司、12家產險公司，共計267張的1年期意外險保單進行評選。

此次評選，特別邀請年資逾20年的國際認證理財規畫顧問，經過2次會議、逾8個小時的深入拆解、分析後，依「年繳保費」、「保障內容」、「是否保障續保」、「是否能單獨出單」、「保單彈性」、「理賠保額」等原則，精選出17張壽險、產險公司的1年期意外險保單，很值得打算增加保障的民眾參考運用。



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