　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／2019，你不能錯過的歷史時刻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文╱蔡立勳

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

1月：歐元區20歲生日不快樂？

原本2019將歡度20歲生日的歐元區，已確定開心不起來。受貿易戰、英國脫歐、黃背心運動影響，研究機構Sentix公布歐元區2018年12月投資人信心指數大幅跌至-0.3，遠低於分析師預期的8.1，創四年新低，首度出現負值。

2月：臉書15週年，社群帝國危機多

Facebook（臉書）2019年滿15歲。這個社群帝國近年陸續涉入個資外洩等多起負面事件，嚴重損及聲望，外界因此對其下一步充滿悲觀。

3月：英國正式脫歐，要做好「硬脫歐」最壞打算

對原訂3月29日脫歐的英國來說，要採哪種方式仍未定案，但，無任何配套的「硬脫歐」是最壞劇本，將導致英國未來15年GDP銳減10.7％。

4月：雙印大選，莫迪、佐科威拚連任

印度、印尼4月舉行領導人大選。大力改革印度經濟的總理莫迪的確改善經濟環境；但他廢鈔，提升通膨率達5.1％也漸失民心，連任恐有變數。東協龍頭印尼在佐科威上任後局勢趨穩，他民調領先，連任機率很高。

5月：五四運動100週年

1919年5月4日，北京大學學生發起罷課，各地罷工、罷市響應，「五四運動」改變中華近代史，加速「新文化運動」、白話文普及，影響中國日後思想、政治發展。

6月：六四事件30週年

30年前，為悼念前中共中央總書記胡耀邦病逝，一群大學生聚集北京天安門廣場。活動轉而成為向政府訴求的靜坐抗議，卻以血腥鎮壓收場。此事件在大陸仍是敏感議題。

7月：阿姆斯壯登月50週年

用他的小一步，代表人類踏出一大步的阿姆斯壯登陸月球50年了。即使各界對登月的真實性爭議不斷，但各國探索太空的夢想從未止息。摩根士丹利指出，2019年是「太空之年」，新一代太空競賽即將開打。

8月：八八風災10週年

十年前，中颱莫拉克侵襲台灣，南台灣首當其衝，共波及11縣市，受災民眾達916萬人，損失總計近2000億。

9月：九二一大地震20週年

1999年9月21日凌晨，全台持續搖晃102秒，發生芮氏規模7.3的九二一大地震。雖然震央在南投集集，災情卻遍布全台，也引起全球關注。隔年《災害防救法》三讀通過，政府並將每年9月21日訂為「防災日」，檢視、加強建物防震措施。

10月：歐盟執委會主席榮科卸任

今年是歐盟關鍵年。除英國3月底脫歐，五年一次的歐洲議會選舉在5月底舉行；10月，現任歐盟執委會主席榮科、歐洲央行總裁德拉吉都將卸任。歐盟要職由哪一國擔任，得顧及區域及國際平衡，各國私下較勁，也為混亂的歐洲局勢再添變數。

11月：柏林圍牆倒塌30週年

全長155公里、高度超過3公尺的柏林圍牆，是冷戰時期最顯眼的象徵。1989年11月9日，與西德分隔近30年的東德政府，允許人民訪問西德。當晚陸續有民眾直接翻過柏林圍牆，間接造成倒塌。隔年7月兩德完成統一。

12月：

中華民國政府遷台70週年

70年前，蔣介石領導的中華民國政府遷台。至今走過戒嚴、解嚴再到全民直選總統，政黨輪替三次。「跳脫藍綠」儼然是各政黨未來重要課題。

美麗島事件40週年

美麗島事件發生在1979年12月10日。以《美麗島》雜誌社成員為核心的黨外人士走上街頭，卻與鎮壓的軍警爆發衝突，後續影響台灣民主發展甚深。

>>預見2019關鍵趨勢！http://bit.ly/2SxiFmP


【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

ET快訊
《RM》破例開記者會！李光洙認愛女友7成員陪在身旁
省電魔人「每月電費平均17元」　8道QA逼出關鍵
許瑋甯爆懷孕後「首亮肚皮」！腹肌炸裂馬甲線驚呆網

關鍵字：遠見雜誌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠見／史上最「翻」縣市長大選　意外創下五大另類紀錄

遠見／2019，你不能錯過的歷史時刻

年終0薪水年後發　公司：體恤員工，最多可借「1萬五元整」

讓台灣風景更美　她們號召「撿垃圾」6年多

上夜班總是錯過垃圾車！　她門上貼100元求幫忙...結局超無解

春節狂開加班車！普悠瑪、太魯閣雙人乘務吃緊　改派隨車機務員

管中閔明上任！台大歷任校長將出席　校方趕工佈置交接場地

影／鰻苗價格飆上天「1克魚苗＝1克黃金」　北海岸漁民頂浪賺年終

吳瑞北再提抗告！明台大交接管中閔將接下校長一職

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

遠見／史上最「翻」縣市長大選　意外創下五大另類紀錄

遠見／2019，你不能錯過的歷史時刻

年終0薪水年後發　公司：體恤員工，最多可借「1萬五元整」

讓台灣風景更美　她們號召「撿垃圾」6年多

上夜班總是錯過垃圾車！　她門上貼100元求幫忙...結局超無解

春節狂開加班車！普悠瑪、太魯閣雙人乘務吃緊　改派隨車機務員

管中閔明上任！台大歷任校長將出席　校方趕工佈置交接場地

影／鰻苗價格飆上天「1克魚苗＝1克黃金」　北海岸漁民頂浪賺年終

吳瑞北再提抗告！明台大交接管中閔將接下校長一職

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

席波杜遭開除恐讓羅斯奇蹟喊卡　灰狼又相中「前公牛主帥」

亞足賽／首張紅牌出現　巴勒斯坦少一人對敘利亞0比0踢平

中職／冬盟游擊進步　李宗賢盼當內野領導者

全球首發現！每天滑手機3小時　糖尿病患「視網膜爛機會↑5倍」

宜蘭最美安農溪、蜊埤湖落羽松　夢幻美景彷彿置身歐洲

猛龍過江／職業武跆王接軌世界　跆拳選手新出路

準備定居台北？　梅奧沒繳房貸豪宅要被法拍了

中職／楊承駿、郭泓志事件衝擊　60人保留名單必須修改

新郎唸完誓詞當眾「狠甩新娘一巴掌」　岳父岳母全看傻…

胡宇威床戰小薰！這一招cover女生　被讚爆「超有教養」

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

生活熱門新聞

補助30K低薪族　宅神：直接發..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽..

小寒大雨台北再降3天！下周2波..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12..

他問：逛Costco怎麼回本　..

超狂7倍大真魷味！一看本尊驚呆

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

他耗20小時折出半身高「青色麒..

【妙天兒淪惡鄰】80坪隔11間..

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

更多熱門

相關新聞

史上最「翻」縣市長大選　創五紀錄

2018年的縣市長大選，可謂為近年地方選舉結局最令人意外的一次，而且不只選前，選後亦有許多超展開的新發展，頻頻攻占台灣人的話題庫……。

2019，苦日子真的要來了？！

傅佩榮：企業該反思社會責任

美中關係貿易戰　拖久對台愈不利

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　網友憤怒

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面