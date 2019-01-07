遠見／史上最「翻」縣市長大選　意外創下五大另類紀錄

文╱李建興

2018年的縣市長大選，可謂為近年地方選舉結局最令人意外的一次，而且不只選前，選後亦有許多超展開的新發展，頻頻攻占台灣人的話題庫……。

由《聯合報》及中國信託文教基金會連辦11年的「台灣2018代表字大選」，結果「翻」字以1萬929票大勝第二名由前行政院長張善政所提的「醒」字3000多票。提議者原意，是指「年改推翻公僕信賴，促轉推翻歷史記憶，黨產推翻法治原則，霸權推翻多邊貿易，強國推翻各表共識……」若將「翻」字套用剛結束的九合一大選，創下許多跌破眼鏡的「翻盤」紀錄，想必無人反對！

紀錄1〉連任率最低、黑馬最多

首先，這次有14位現任首長尋求連任，依往例現任擁有行政優勢，連任十拿九穩。沒想到這次共六位沒能穩住寶座。

紀錄2〉女首長最多、後山全包

這次也是女力大爆發。2014年僅兩名女性縣市長，如今七席，全是國民黨提名，而東部後山皆女性當家，更是創下歷史。

紀錄3〉小內閣名單 備受檢驗

本屆選後，每每準小內閣名單一公開，馬上就被肉搜，成為奇觀。其中又以韓國瑜的小內閣最受高規格檢驗，有人曾經被監察院彈劾、有人喝花酒、有人涉吸金，逼得韓國瑜說，「我不是找聖人」「聖人難找」。

相較許多人推薦各方人馬進入高雄市府，台北市長柯文哲坦承，北市府太操，所以送履歷來的人不多，只好慢慢找。

台中市長盧秀燕的小內閣，也是從第一波公布就風波不斷。一開始被指為派系妥協，由於不少人曾於「胡志強時代」任職，都被嘲諷像是「回鍋肉」，還有部分人士被起底有不良紀錄，外界質疑他們是否有能力擔任要職。

台南市長黃偉哲則打出安全牌。他的小內閣團隊共有14位新任及17位留任，新舊一半交融。

有趣的插曲是，黃偉哲有一位深藍的妹妹、名嘴黃智賢。據說他當選之後，妹妹打電話向他說恭喜，但是黃偉哲卻很難笑得出來，因為選舉期間，黃偉哲常常被支持者要求，「先管好你的妹妹啦！」當選後還有人問他，「你不會用你妹妹的關係去推兩岸小組吧？」黃偉哲連忙說：「不會啦！」

紀錄4〉政策被預審 無蜜月期

以往新官上任都有蜜月期，但這次多位新科百里侯，人還沒上任，就被質疑政策跳票。

例如韓國瑜選前說：「不惜任何代價蓋迪士尼！」選後卻對媒體詢問迪士尼是否有譜時說：「那要看空間，不是想蓋就蓋，沒有空間，蓋不出來！」於是網友質疑未上任就先跳票。

有網友嘲諷，「迪士尼幼稚園比較可能」「未上任先跳票 喔耶」「只要迪士尼真的有來蓋 我此生都是韓粉」「還沒上任就跳票，史上最快」「如果蓋不出來要怎樣？韓會不會像柯一樣誠懇道歉？」

紀錄5〉就職耍噱頭 史上最殺

這一屆縣市長的就職典禮亦各具話題。韓國瑜選在愛河旁，前一晚還要夜宿果菜市場。

盧秀燕在市政中心與議政中心間的「府會園道」草地廣場，舉行戶外就職典禮，彰顯「陽光政見」；參加的局處首長與賓客都在草地上觀禮，現場也發送一萬份谷關的新鮮空氣做為紀念品。

而台北市長柯文哲則反其道而行，走「超極簡風」，不請來賓，一切從簡，最簡單的方案可能花六萬元就搞定。

柯文哲在臉書直播時表示，幕僚原本說儀式要兩個鐘頭，「我說笑死了，自己移交給自己要幹嘛！」他已經交代妻子陳佩琪那天繼續看診不用來，典禮走「極簡風」，喊一句「各位，上工了」就結束。

至於桃園市長鄭文燦，當天則在府前廣場舉行就職典禮，流程比照四年前，簡單不鋪張，邀請千名來賓，歷任縣長也按往例在邀請名單中。

選舉已成定局，在選民意識高漲的當下，父母官唯有傾聽民意、拿出政績，才是正途。

《遠見》將系列報導本屆新科縣市長的政策走向。本期率先報導三位女性首長，包括雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶玲，描繪她們的治理願景。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y】