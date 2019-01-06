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2019年電動車補助　買新電動機車最多拿3.3萬

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▲▲經濟部持續補助電動機車，在汰換舊款二行程機車並購買新電動機車，最多可拿3.3萬元的高額補助金。（圖／記者張慶輝攝）

▲經濟部持續補助電動機車，在汰換舊款二行程機車並購買新電動機車，最多可拿3.3萬元的高額補助金。（圖／記者張慶輝攝）

財經中心／台北報導

日前謠傳電動車補助在去年落幕，經濟部出來闢謠，還在LINE放上補助金試算表，以桃園地區最多補助可拿3萬3千元，對於想要換電動機車的車主來說，是一大利多。

近年來環保風氣興起，民眾在傳統汽油車之外也會開始選擇電動車，電動車廠商也不斷推出新款車樣來搶市，政府也會為了解決汽機車空污排放問題，從中央到地方政府都提出相關補助，希望提高民眾換車意願，不過卻傳出電動車補助即將到期。

經濟部工業局指出，為了推動電動機車產業發展，經濟部有「電動機車產業補助實施要點」，補助期限一直到111年12月10日為止，民眾只要在期間內購買符合補助標準得電動機車，就可以獲得相對應補助。

根據經濟部在LINE上放出消息，經濟部補助新購電動重型及輕型機車1萬元，小型輕型也有7200元，環補署則是分為汰換二行程及新購電動車兩種，價格從1千到5千都有，另外加上地方政府也都有不同的補助。

以全台補助最多的桃園市為例，汰換2行程機車並新購電動車，目前最夯的GOGORO可以拿到3.3萬元，光陽電動機車也有3.1萬元，三葉電動機車也有2.82萬元，高額補助金就等民眾申請。

▼經濟部持續補助電動機車，在汰換舊款二行程機車並購買新電動機車，最多可拿3.3萬元的高額補助金。（圖／取自經濟部）

▲▼▼經濟部持續補助電動機車，在汰換舊款二行程機車並購買新電動機車，最多可拿3.3萬元的高額補助金。（圖／取自經濟部）

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關鍵字：電動機車,補助,GOGORO

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