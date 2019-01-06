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跳舞、演戲通通難不倒　新鮮人瘋狂接案「4天進帳1萬」

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大學,畢業,新鮮人（圖／視覺中國CFP）

▲22歲應屆畢業生選擇不同的求職道路，僅靠接案月收入最高曾破10萬，羨煞不少同儕。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

在萬物皆漲、唯獨薪水不漲的年代，讓不少年輕人苦不堪言，不過22歲的社會新鮮人僅靠接案，透過舞蹈、演員等表演性質的工作，一個月最高曾有10萬元入帳，普遍來說月收入也有5萬元，相較於一般應屆畢業生的起薪22K來得高，堪稱高薪的新鮮人，羨煞不少同儕。

去年剛剛晉身為社會新鮮人的馬小姐，從大一開始半工半讀，早上在公司擔任行政人員，月薪約在26K左右，晚上回到學校唸書，不過2個月後，工作課業蠟燭兩頭燒，讓她必須熬夜趕報告，最後只好放棄白天行政職，不過短暫的辦公室生活，卻也讓她覺得無趣、坐不住。

馬小姐念完4年大傳系夜間部後，看著身邊同學一個個進入公司工作，不過就她了解，平均起薪約在22K左右，因此她選擇走不一樣的路，僅靠接案表演舞蹈、當模特兒或演員等，不僅工時相當彈性，就連薪水也很優渥，月入可高達5萬元，甚至努力接案的話，最高月收入達10萬元，工作能結合興趣、薪水也優渥，更讓她堅定全職接案者的信念。

立志要朝藝能界發展的她，主要透過不同經紀公司安排通告，主動加入模特兒社團，在社群媒體中搜尋工作機會，只要時間能配合，薪資在行情價以上，無論平假日，幾乎所有工作她都來者不拒，塞滿所有行程空檔，目前已接下一檔電玩展舞台表演工作，預估4天檔期下來，至少能進帳1萬。

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關鍵字：上班族,工作,接案,半工半讀,薪資,薪水,藝能界,表演,尾牙

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