課富豪70%重稅！美國會最年輕女議員提「新政」：收入愈高貢獻愈多

▲美國最年輕的女國會議員歐加修-寇蒂茲提案「綠色新政」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國史上最年輕的女國會議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）本週宣示上任後首度提案就挑戰川普的稅制改革，以「綠色新政」（Green New Deal）為名，其中一部分是對富有階級課徵60%到70%的重稅。儘管通過機會渺茫，不過已經得到許多民眾的支持，甚至連諾貝爾經濟學獎得主都特地撰文鼓勵他的提案。

綜合外媒報導，「綠色新政」包括利用可再生資源發電、建設國家智能電網，並在2030年前減少碳排放等目標，歐加修-寇蒂茲表示，為了推動這個計劃，必須效法1960年代的前總統雷根（Ronald Reagan）的政策，對富有階級課徵最高70%。據了解，川普上任進行稅制改革後，目前富有階級的稅率已經從39.6%再降到37%。

歐加修-寇蒂茲指出，1960年代採用累進稅率制度，意味著如果所得標準為0到75000美元，稅率可能是10%或15%，但如果是1000萬美元時，稅率將高達60%或70%，既然有能力取得高額財富，就應該對社會做出更多貢獻。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則撰文表示，在稅務議題上，增稅的提案的確是經濟學家們主張的論點之一。據了解，如果有1萬6000名收入超過1000萬美元的富豪都確實繳納70%所得稅，聯邦政府每年就能增加720億美元稅收。

儘管有許多政治人物認為「綠色新政」是天方夜譚、無知，甚至過於「激進」，歐加修-寇蒂茲表示，他不怕被貼標籤，甚至被稱為激進派，因為讓民眾「納稅公平」的方式之一。