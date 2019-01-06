90歲自行車手成績破世界紀錄　賽後一口肉竟讓他藥檢未過遭拔冠

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美國資深自行車手格羅夫去年7月，以90歲高齡奪得美國大師田徑錦標賽（US Masters Track Championships）90到94歲年齡組個人追逐賽冠軍，並以3分6.129秒創下世界紀錄。但格羅夫4日卻因藥物檢測未過，遭主辦單位取消資格，他的世界紀錄也被刪除。

根據美國反禁藥組織（USADA）表示，格羅夫賽後的尿液檢測出類固醇（trenbolone）的陽性反應，進一步檢測發現，格羅夫體內含有違禁藥物可洛米分（Clomiphene），因此比賽紀錄與冠軍頭銜已遭取消。但格羅夫賽前的藥物檢測並沒有問題，反禁藥組織認為，可能是他在賽後吃了含有禁藥的肉品，導致賽後檢測未過。

2012年三屆環法自行車賽冠軍車手康塔德（Alberto Contador）也在血液中被驗出含有禁藥克倫特羅（clenbuterol），因此2010年的環法冠軍頭銜遭取消，連帶禁賽兩年。當時西班牙自由車協會（RFEC）指出，他是吃了含有克倫特羅（Clenbuterol）的牛排所致。