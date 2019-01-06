聯邦政府繼續停擺！優勝美地驚見「缺德黃金」　瀑布前垃圾亂丟

▲優勝美地有著豐富生態。（（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國部分聯邦政府從上月21日午夜開始停擺，受到影響的不只是80萬名員工，還有美麗的國家公園，其中加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的馬路就可見人類排泄物，四處都是滿出的垃圾，讓管理員感到相當心痛。

《衛報》報導，美國西部廣受歡迎的國家公園陷入髒亂，由於部分聯邦政府關閉，值班人員也跟著減少，但還是有遊客前來，甚至留下糞便、垃圾等。南加州的約書亞樹國家公園（Joshua Tree national park）已於上月26日暫停露營活動。

由於美國總統川普在美墨邊境圍牆的資金問題上沒有達到共識，聯邦政府進而關閉，許多國家公園也沒有員工看守。優勝美地國家公園24歲的員工斯奈德（Dakota Snider）說，人們可以免費來此地，帶來許多垃圾還有排泄物，她在這邊4年了，情況令人心碎。

非營利性國家公園保護協會的高級預算主管加德（John Garder）表示，儘管員工休假，川普政府卻讓國家公園繼續開放。他擔心，自然資源會受到嚴重破壞，其他歷史與文化藝術品也會損失，此外，遊客的安全也充滿疑慮，「這真是噩夢般的情景。」

▲隨著聯邦政府停擺，國家公園內部也有失控的狀況。（圖／達志影像／美聯社）



國家公園管理局發言人巴納姆（Jeremy Barnum）曾表示，雖然政府關門，但會盡量確保公園對遊客開放，並遵守相關法律與程序。但回歸現實面，許多公園的廁所不是關閉就是充滿垃圾，旅客趁著難得的假期來遊玩卻不用付費。

有人在公園內非法開車，破壞環境，還有遊客在百年歷史的樹上串上聖誕燈飾。來到優勝美地，參觀者放任自己的寵物亂跑，沒有牽繩，可能面臨與其他野生動物碰上的危險，美麗的瀑布前充斥著塑膠瓶與垃圾袋。

不過，也有些好事發生，約書亞樹國家公園周邊的企業與好心人士就決定介入，他們清空公園內部的垃圾桶，並打掃仍然還開放的洗手間。在附近經營禮品店的費爾特格斯（Ethan Feltges）說，整個社區聚集在一起，「每個人都喜歡這個公園，也有很多企業真的需要公園。」

猶他州的拱門國家公園（Arches national park）則已對外關閉，聯邦政府停擺意味著缺乏剷雪機的資金，道路無法通行。至於加州美洲杉國家公園（Sequoia national park）的馬路則是充滿垃圾，導致塞車。

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