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日本地鐵擬實施「手提行李安檢」加強反恐　最快2月試行

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▲▼日本地鐵。（圖／CFP）

▲ 日本地鐵。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本新幹線去年6月驚傳隨機砍人案，造成1死2傷；1995年也曾發生震驚全球的奧姆真理教地鐵沙林毒氣事件。《共同社》報導，政府為加強地鐵反恐政策，以因應2020年將舉辦的東京奧運和殘障奧運，正討論在車站針對乘客的手提行李進行安檢。

《共同社》6日指出，東京都千代田區的東京Metro地鐵公司霞關站目前被列為實施安檢的候選地點，最快希望在2月開始進行。政府將透過試行安檢找出問題，確認其可行性；若可行度高，將研擬具體的檢查方法、時間和路線。

報導提到，部分海外國家有在地鐵站施行安檢的先例，但日本國內除了成田機場內的車站以外從未實施。鐵路公司也認為，若真的進行安檢，乘客進出站的時間會大幅拉長，有失便利，車站也沒有多餘的空間設置安檢設備，表達強烈的反對意見。

政府相關人士則指出，國土交通省已經呼籲安保公司和安檢設備製造商提供試驗方案，也要求JR及大型私營鐵路公司提供協助。事實上，去年的砍人案以後，國交省就曾提出安檢，卻因鐵路公司的反對聲浪而作罷，僅規定4月起禁止攜帶未經包裝刀具進入車廂，安全性仍有疑慮。

報導說明，政府將接受企業提議，與鐵路公司協商後選定試行車站，但由於霞關站乘客以公務員居多，取得合作機會的可能性也較高，被視為熱門試行地點。霞關站有丸之內、日比谷、千代田3條路線經過，每日平均客流量達15萬人次；1995年沙林毒氣事件爆發時，行經這3條路線的5輛車也成為襲擊目標。

▼ 奧姆真理教1995年犯下東京地鐵毒氣案，造成13人死亡，6000多人輕重傷。（圖／CFP）

▲▼1995年東京地鐵沙林毒氣攻擊事件。（圖／CFP）

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關鍵字：地鐵安檢,東京奧運,隨機傷人,日韓要聞

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