五檔蘋概領跌　法人看衰：利空尚未反映完畢

▲台股上周五（1/4）前十大領跌股。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

2019年沒有紅包行情，檢視4日領跌前十檔股票，有五檔和蘋概有關，法人指出，蘋概股利空尚未完全反應完畢，後續要關注企業獲利下修何時緩和止穩或結束，換言之，1月份公司陸續財報是關注焦點。

台股週五（4日）收盤，終場下跌109.91點，收在9382.51點，周線收黑；回顧今年元旦假期後開市連跌三天，一周跌了345點。接下來幾場重量級法說，包括10日的大立光法說會、17日的台積電法說會等，屆時釋出下季度展望，可作為投資人參考指標。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， iPhone產品生命週期拉長加上缺乏強烈換機誘因，中國總經因素當然也會影響。從2018年11月以來，陸續有砍單雜音，投資市場已經部分反應，2019年上半年由於沒有新產品，動能可能持續疲弱，未來蘋概股觀察重點是蘋果是否推出新應用、新功能來帶動換機需求。

拉回來看對盤勢的影響，廖哲宏表示，iPhone銷售不佳，已是市場眾所皆知的事情，短期盤勢不易強，主要是受企業基本面數字不佳，加上中美貿易爭端未解，要強不易。

廖哲宏表示，現階段是企業財報空窗期，市場目光仍在等待元月中旬部分重要企業的法說、獲利預估及展望。

展望後市，廖哲宏表示，儘管產品生命週期拉長，但換機潮還是可以期待，未來要看換機誘因：未來5G或是Apple是否開發新的技術與誘因（殺手級應用）是關注重點，不需要太悲觀。

在元月行情方面，廖哲宏表示，基本上沒有太大期待，電子股著重5G題材，非電群族，則可留意紡織、自行車、生技等股票。後續可觀察面，基本面必須半導體龍頭廠與蘋果概念股止跌反彈，大盤才有機會脫離下行的危機。

廖哲宏表示，由於利空尚未完全反應完畢，供應鏈有的受傷較大，有些恢復能力較好，端看其市場地位以及議價能力而定；後續可持續關注企業獲利下修何時緩和止穩或結束，作為投資上的判斷。

▼iPhone產品生命週期拉長導致銷售不佳。（圖／達志影像）



