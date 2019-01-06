台積電實習生最高給35K　2大領域招募在學生

▲台積電啟動2019實習計劃。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台積電（2330）宣布啟動2019實習計劃，開放在學生報名，實習領域包括研究與發展、IC 設計、營運製造、資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃等，並首度公開實習生薪酬約在22~35K，鼓勵學生利用實習機會及早了解職場環境。

台積電實習計畫開放多年，今年卻是首度透露實習薪資範圍為22,000~ 35,000元，相較台積電正式員工在新人起薪水準，博士學歷約6萬元、碩士4.5萬元、學士3.8萬元，再加上額外年度分紅，年資1年的菜鳥員工，就有機會領超過19個月，年薪上看百萬的水準。

台積電指出，公司每年都會提供實習機會給在學學生，實習期間須具備學生身分，只要是在學生都可以申請，不過碩博生將優先晉用，另外在實習的期間，每一位學生都會被分派與所學領域相關的專案，讓學生可以提早體驗職場，並與台積電的工作團隊有進一步的互動與學習。



此外，台積電今年招募的實習領域主要分兩大類，其一為科技領域，包括研究與發展、IC 設計、營運製造、品質與可靠性，其二為其他領域，包括資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃，實習時間則分為國內大學2019年7月1日起，國外大學2019年4月起。

同時，台積電預計今年首場徵才活動將在3月9日從台灣大學起跑，鼓勵想直接進入台積電工作的學生，可以參加台積電「2019年校園徵才活動」，透過「線上應徵」事先登入履歷，符合資格者，就可享有優先面試的權利。