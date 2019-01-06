　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

IBM顧問接班全台最大玻璃廠　月月到大陸市調　搶攻愛美商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

記者林淑慧／專題報導

全台最大日用品玻璃廠華夏的第四代廖冠傑，大學讀的是工業工程，卻對賺錢更感興趣，曾任職投行財務分析師、IBM顧問，堪稱華爾街金童；眼見父親年邁的他回家接班，帶領近百年的家族企業轉型，成功跨入醫美與生技領域的玻璃容器領域，搶攻愛美商機。

日常生活用品裡的啤酒、飲料瓶與威士忌酒瓶，華夏玻璃均有生產，食品類品牌如金蘭、金車、味全，化妝品類品牌如蘭蔻、資生堂等，其裝載的玻璃容器全都出自於華夏玻璃。

台灣的玻璃產業，過去以代工為主，一度遭遇大陸低價競爭而沒落，華夏也曾西進大陸擴廠，卻發生內部管理危機，衝擊營運績效。放棄IBM顧問工作回家接班的廖冠傑，除了大幅整頓大陸事業，更在了解市場需求後，決定從代工走向品牌之路。

「開發新市場要能跟上社會趨勢，」廖冠傑說，當時他要求自己每個月都到大陸去，除了視察旗下工廠的生產情況外，更重要的是同步了解時下消費者的流行趨勢。

「人對美的追求只會越來越強烈，」廖冠傑說，當大陸人均所得逐年提升，愈來愈注重外在美的追求，像是防皺抗老的晶華液與保養品熱賣，讓他嗅到市場商機，跨入醫美與生技產品的玻璃容器製造。

廖冠傑坦言，跨足新市場對將近百年的華夏而言，是一大挑戰。

「包括醫美生技業對玻璃容器的品管，比起食品業更為嚴格，像是口徑與尺寸的要求非常嚴密，更要求瓶身不能起泡，以免貼標籤時產生皺痕影響產品美觀度。」廖冠傑說，在在凸顯醫美產品的消費者對包裝美感的要求。

在父親那一代，華夏玻璃的年產值上億元，廖冠傑接班後，成功拓展醫美生技的新市場，也推升公司營收表現，華夏玻璃年營收將挑戰30億元大關。

成功擦亮家族企業的老店招牌，《Prestige 品雜誌》日前舉辦40 Under 40 「世代新領袖」活動，今年選出40位年紀在40歲以下的新時代領袖人物，廖冠傑也名列其中，在其專業領域的崗位上，創造出獨特的自我價值。

《延伸閱讀》

▲華爾街金童接手全台最大玻璃廠　靠智慧製造擦亮老店招牌
 

ET快訊
以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫匯20萬結果讓他心碎
桃園落羽松秘境水溝發現2暴斃死豬　防疫人員趕往採樣
蘭芳園絲襪奶茶正夯！他嘗鮮驚喊「奶茶界紅牛」鄉民暴動

關鍵字：華夏玻璃,廖冠傑,蘭蔻,資生堂

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華爾街金童接手全台最大玻璃廠　靠智慧製造擦亮老店招牌

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只許成功的最後一役

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

金門死豬驗出非洲豬瘟　茂生農經股價逼近漲停板

漢翔領軍A-Team 4.0聯盟　航太供應商突破百家　搶攻智慧製造商機

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

台積電實習生最高給35K　2大領域招募在學生

IBM顧問接班全台最大玻璃廠　月月到大陸市調　搶攻愛美商機

尖牙股新年第一週就狂跌　謝金河：蒸發3個台灣的GDP

兆豐銀去年獲利高　員工年終逾5個月、加薪3%以上

服務225萬陸客　銀聯卡可在ATM「閃付提款」

加油要快！終止連三降　汽、柴油價格調漲0.5元

台股元月行情失靈　投資達人教你怎麼選股自賺紅包

混入長輩LINE群組、專打假新聞　爆紅「美玉姨」背後推手曝光

旺宏盧志遠8日受邀中研院演講　分享AI與量子電腦

向全世界證明台灣也能研發新藥　太景創辦人許明珠退居幕後

久坐憋尿「解不出來」！醫警告：夜尿忍到隔天「洗腎一輩子」

《體面》原唱來台開唱！演出一半中斷..曝「哽咽失控經驗」

中職／林智勝去與留　開訓前有譜

勝利：偶像靠三明治交換電話！　光熙聽出「有蹊蹺」⋯他慌張了

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

中職／彭政閔高人氣！續戰生涯19年　今年月薪持平

劉世芳要求陸官改校歌！凍結333萬　國防部4聲明就是不配合

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

ABL／阿提諾腳踝扭傷忍痛奮戰　夢想家主場80比86不敵新加坡

我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

「林依晨IG帳號」開6年！　35萬粉、藝人關注...現在才知被騙了

財經熱門新聞

康師傅慘被時代拋棄　市值蒸發3..

專打假新聞　「美玉姨」背後推手..

他存股10年　累積千萬本金

全球20家最安全航空 國泰、長..

吹高利　美元定存利率上看3.5..

太景創辦人許明珠退居幕後

華爾街金童接手全台最大玻璃廠　..

旺宏盧志遠8日受邀中研院演講　

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

2019外資最高共識　必買題材..

台股元月行情失靈　投資達人教你..

群創「浮塵之島」拍出台灣空污的..

小資女翻身3年存100萬　理財..

尖牙股新年第一週就狂跌　謝金河..

更多熱門

相關新聞

華爾街金童接手全台最大玻璃廠　靠智慧製造擦亮老店招牌

懷舊的彈珠汽水、愛之味脆瓜，蘭蔻、資生堂的化妝品、香水，其裝載的玻璃容器全都出自華夏玻璃。它，隱身在以九降風聞名的新竹玻璃聚落，是全台第一大日用玻璃廠，由曾任職投行財務分析師、堪稱華爾街金童的第四代廖冠傑接班掌舵。

練習關注自己　趁著秋冬白回來！

日化妝品出口連6年創新高　陸進口最多

夜間保養多這一罐RESET肌膚窘況

細紋卡粉好煩！V字按摩放大眼周

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面