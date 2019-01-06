IBM顧問接班全台最大玻璃廠　月月到大陸市調　搶攻愛美商機

▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

記者林淑慧／專題報導

全台最大日用品玻璃廠華夏的第四代廖冠傑，大學讀的是工業工程，卻對賺錢更感興趣，曾任職投行財務分析師、IBM顧問，堪稱華爾街金童；眼見父親年邁的他回家接班，帶領近百年的家族企業轉型，成功跨入醫美與生技領域的玻璃容器領域，搶攻愛美商機。

日常生活用品裡的啤酒、飲料瓶與威士忌酒瓶，華夏玻璃均有生產，食品類品牌如金蘭、金車、味全，化妝品類品牌如蘭蔻、資生堂等，其裝載的玻璃容器全都出自於華夏玻璃。

台灣的玻璃產業，過去以代工為主，一度遭遇大陸低價競爭而沒落，華夏也曾西進大陸擴廠，卻發生內部管理危機，衝擊營運績效。放棄IBM顧問工作回家接班的廖冠傑，除了大幅整頓大陸事業，更在了解市場需求後，決定從代工走向品牌之路。

「開發新市場要能跟上社會趨勢，」廖冠傑說，當時他要求自己每個月都到大陸去，除了視察旗下工廠的生產情況外，更重要的是同步了解時下消費者的流行趨勢。

「人對美的追求只會越來越強烈，」廖冠傑說，當大陸人均所得逐年提升，愈來愈注重外在美的追求，像是防皺抗老的晶華液與保養品熱賣，讓他嗅到市場商機，跨入醫美與生技產品的玻璃容器製造。

廖冠傑坦言，跨足新市場對將近百年的華夏而言，是一大挑戰。

「包括醫美生技業對玻璃容器的品管，比起食品業更為嚴格，像是口徑與尺寸的要求非常嚴密，更要求瓶身不能起泡，以免貼標籤時產生皺痕影響產品美觀度。」廖冠傑說，在在凸顯醫美產品的消費者對包裝美感的要求。

在父親那一代，華夏玻璃的年產值上億元，廖冠傑接班後，成功拓展醫美生技的新市場，也推升公司營收表現，華夏玻璃年營收將挑戰30億元大關。

成功擦亮家族企業的老店招牌，《Prestige 品雜誌》日前舉辦40 Under 40 「世代新領袖」活動，今年選出40位年紀在40歲以下的新時代領袖人物，廖冠傑也名列其中，在其專業領域的崗位上，創造出獨特的自我價值。

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