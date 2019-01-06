川普撤軍釀五角大廈離職潮　參謀長斯維尼請辭「1個月失3高官」

▲ 斯維尼5日宣布請辭。（圖／翻攝自美國國防部網站）

國際中心／編譯

自美國總統川普（Donald Trump）上月拋下從敘利亞撤軍的震撼彈以後，五角大廈接連傳出高官離職。繼國防部長馬提斯（Jim Mattis）和發言人懷特（Dana White），國防部參謀長斯維尼（Kevin Sweeney）也已經辭職，將轉任私營部門。

五角大廈於當地時間5日發出聲明宣布，自2017年1月起擔任國防部參謀長的斯維尼已經卸任；他本人則表示，「在五角大廈工作了2年之後，我認為現在是時候重返私營部門了。能夠再次和國防部的男男女女並肩作戰是我的榮幸。」

▲ 川普上月下令自敘利亞撤兵。（圖／路透社）

美聯社報導，川普去年12月下令美軍撤出敘利亞，馬提斯隨即請辭，1月1日就下台走人，比早前宣布的2月底整整提早2個月。馬提斯也在辭呈中措詞激烈的寫道，川普應該找到一個在尊重盟友和辨認敵人等方面「觀點更一致」的人來接任他的位置。

馬提斯請辭後不久，反伊斯蘭國戰事總統特使麥格克（Brett McGurk）也向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遞出辭呈，並向他的同事說道，「我無法昧著良心執行川普撤出2000名士兵的命令。」另外，五角大廈發言人懷特也在上月31日卸任。