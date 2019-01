中國經濟放緩蘋果受挫　貿易談判前夕衛報警告：冷風吹向全球

▲中美貿易戰是否會解凍還有待考驗。(圖/CFP)

國際中心/綜合報導

中美貿易談判將於7日在北京重啟,有望在貿易戰達成共識。不過,英國《衛報》5日報導,iPhone在中國的銷售狀況不佳,同時,國內最大的搜尋引擎「百度」也警告員工寒冬將至。如果中國確實進入了經濟上的寒冬,冷風勢必也會吹向全球。

報導指出,iPhone在中國買氣欠佳,同時,百度也警告2019年的嚴峻,若確實進入經濟寒冬時期,全球也難逃這股冷風。美國談判代表將前往北京,與中方舉行關鍵會議,試圖解決貿易關稅上的僵局。全球市場擔心關稅增加所帶來的影響,投資者在樂觀與沮喪的心情間徘徊。

北京方面雖然淡化了關稅的影響,但中國的企業很清楚正受到傷害。「中國褐皮書國際公司」(China Beige Book International)董事總經理札濟(Shehzad Qazi)表示,「中國經濟2019年已開始放緩,而貿易爭端又帶來額外的強烈壓力。」

▲貿易戰影響中國許多中小企業。(圖/CFP)

札濟觀察到,中國南部出口地區受到的影響最大,雖然不能把全部問題歸咎貿易戰,但來自外國的訂單確實陷入困境,特別是廣東明顯受挫。他說,如果關稅在3月1日之後進一步升級,對中國造成的經濟壓力會讓人難以忍受。

去年12月,深圳當地媒體稱,醫療設備公司「邁瑞醫療」(Mindrey Medical)裁員200名以上的員工,都是畢業生。當時公司說明,是為了招募更多有經驗的人才。

廣東省廣州市的體育器材工廠Tuke經理王長秋(Wang Changqiu,音譯)說,公司已感受到貿易戰的影響,企業則試圖減少對美國市場的依賴,「貿易戰對我們不利,影響我們之餘,也影響我們的客戶,非常憂心。」

有分析師表示,美國實施的關稅影響在這個月會更有感,主要的血拼活動包括聖誕節、雙11購物節都結束了。在上海的獨立經濟學家葉坦(Ye Tan,音譯)認為,中國的中小企業會首先面臨傷害,反而,一些有能力商談的大公司不會受到太大影響。

報導最後指出,美國總統川普必須重視2020年的總統選舉,就得認真考慮與中國的談判,但對很多人來說,這可能是個漫長的寒冬。

China feels the squeeze of Trump’s trade war as more tariffs loom https://t.co/WkpYsNUUgn