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尖牙股新年第一週就狂跌　謝金河：蒸發3個台灣的GDP

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

2019年第一周美國尖牙股市值就蒸發將近1.5兆美元，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，進入2019年美國股市依舊震盪激烈，美國FAAMG五家最大市值企業市值已經蒸發將近是三個台灣的GDP，並認為川普最怕股價下跌。

謝金河表示，經歷了12月的狂風暴雨，進入2019年美國股市依舊震盪激烈，3日蘋果發佈獲利預警，股價慘跌近10%，4日在三個聯準會前後任主席，柏南克，葉倫，鮑威爾聚首時，透露2019年升息腳步可能減緩的暗示，美國道瓊工業指數從前一日大跌660.02變成大漲746.94，這一記長紅，譲美國股市今年來上漲105.7，這對川普總統來說，已是很大的激勵。

謝金河指出，川普最怕股價下跌，因為最近川普在推特上有兩篇推文值得注意，一是元旦文告，他說你們在狂歡，我仍然在加班，他說2019會是複雜的，但是偉大的一年，說到股市，他說我們12月出現一些「小狀況」，但貿易問題解決，股市會回升，顯然美股漲跌是川普很在乎的問題，而這也可能提供大陸可操作的空間。

此外，G20之後，中美貿易出現90天恊議，川普可能想譲美國股市有喘一口氣的機會，沒想到美國出現狅風暴雨式補跌走勢，這兩天蘋果發佈獲利預警，又倒打美股一把，川普為了讓股票漲，甚至恐嚇FED主席的話都出來了。

這次美國FAAMG五家最大市值企業市值蒸發將近1.5兆美元，幾乎是三個台灣的GDP，這五大企業市值重新排列，現在老大是微軟、老二是Amazon、老三是Google、蘋果從老大變老四，而美國前五大市值企業，在跌幅已深的情況下，下檔支撐漸強，另外，新年第一週，美國生技股大漲8.14%，比道瓊工業指數小漲1.6%，更具威力，也許2019年會是一個更有變化，更刺激的一年。

▲川普最怕股價下跌。（圖／翻攝謝金河臉書）

▲謝金河：川普最怕股價下跌。（圖／翻攝謝金河臉書）

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關鍵字：川普,FAAMG,謝金河,GDP

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