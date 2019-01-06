曼谷胖妹「4個月甩肉30公斤」變比基尼女神　6萬網友驚呆：認不出

▲ 左圖為Maimai體重85.6公斤時的照片。（圖／翻攝自臉書／Maimai Chanitwongse，下同）

國際中心／綜合報導

泰國媒體近來爭相報導一則激勵人心的真實故事，一名身高165公分、體重85.6公斤的女孩在短短4個月內減掉30公斤，原先身形稍嫌臃腫、下盤肥大，如今不僅凹凸有致，體態也很健康，展開充滿自信的新生活，再加上精緻的妝容，讓許多網友都直呼，「美到跟以前完全是不同人！」

就讀曼谷大學傳播藝術學院的女孩Maimai日前在臉書上分享她減肥的心路歷程，以35張照片、2段影片和文字記錄這場與自己的戰爭，吸引超過6.3萬人分享。泰國媒體TNEWS報導，Maimai以前一旦壓力大就會暴飲暴食，尤其喜歡炸雞和甜食，就算吃到過敏送醫也無法克制，藉此排解生活中的不順心。

Maimai最胖的時候體重一度超過85公斤，就連家人都看不下去。她寫道，吞過不少減肥藥，但都沒什麼效果；想買的衣服都穿不下，只能穿有彈性的、蓬鬆的洋裝，讓她很難過，因為害怕外界的異樣眼光，完全不敢出門，

▲ Maimai照相記錄自己的體重變化。

為了重拾信心和健康，Maimai下定決心減肥，調整作息、充分睡眠、多喝水，飲食上也盡量攝取食物原型、不添加調味料，更謝絕酒精，偶爾才用椰子汁或水果等「甜食」來犒賞自己的努力。她也公開自己的運動方式，每天鍛練的項目都相當繁重。

順利甩掉將近30公斤、如今體重只有56公斤的她最後強調，「要保持冷靜，繼續做下去，不要給自己太多壓力」、「不要只是躺著，只問問題然後什麼都不做」，也透露幾個小撇步，例如多看漂亮的衣服，鼓勵自己未來就可以穿得下它們，敦促自己朝目標前進。

▲▼ Maimai如今自信又健康。