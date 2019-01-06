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兆豐銀去年獲利高　員工年終逾5個月、加薪3%以上

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▲▼兆豐銀尾牙。（圖／記者吳靜君攝）

▲兆豐銀尾牙，董事長張兆順扮演星際大戰中的絕地武士，鼓舞員工。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了凝聚兆豐銀的向心力，兆豐銀今(6)日舉行聯合大型尾牙席開350桌，兆豐銀董事長張兆順更是扮演星際大戰中的絕地武士激勵士氣，董事長張兆順表示，去年兆豐金的獲利是近3年最好的，因此年終獎金超過5個月沒有問題，員工也會加薪超過3%以上，並且增加員工600人的徵才計畫。

兆豐銀今年辦理三場聯合尾牙，中部、南部都已經舉行，今天是最後一場的北部場，張兆順以星際大戰絕地武士登場，兆豐銀總經理蔡永義則是扮演強而有力的美國隊長，而兆豐金的總經理胡光華則是鋼鐵人現身，象徵著兆豐銀在國內外匯龍頭的地位，擁有18種幣別的外幣現鈔。此外，兆豐銀的尾牙金融業最狂尾牙 兆豐銀祭出百萬名車大獎，三台歐洲豪車就擺在現場，更是振奮員工的士氣。

張兆順接受媒體採訪時表示，其實先前沒有挑過，而是試穿的時候才知道要扮演絕地武士，但是他的小孫子卻認為這種扮相很不錯，很貼近現代、很現代化。

張兆順接受媒體採訪時表示，銀行去年稅前盈餘已經達到到267.68億元，稅後純益純益達到242億元，整體金控去年稅後純益也達到282億元，也是近3年的新高，所以年終獎金突破4.6個月沒有問題，將上員工獎金穩穩拿5個月以上並沒有問題。

薪水方面，為了鼓勵員工的辛勞，這幾年兆豐銀瘋狂加薪，前幾年大約是6%、去年大約是5%多，今年加薪3%以上也沒有問題，張兆順表示，很多人都認為兆豐銀、兆豐金的薪水很高，但他認為，只要是好的人才這薪水「一點都不高」；而兆豐銀今年也有大規模的徵才計畫，今年要新增600人，希望有志青年可以加入兆豐的行列。

▲▼兆豐銀尾牙。（圖／記者吳靜君攝）

▲兆豐銀年終超過5個月、員工加薪3%以上，羨煞其他企業員工。（圖／記者吳靜君攝）

展望今年，張兆順提出三大方向，其一就是加強消金尤其是信用卡的部分，張兆順說，自從銀行取得林俊傑演唱會的獨家優先搶購權，兆豐銀信用卡短短一個月內就增加了5,000卡，顯然兆豐銀有抓住年輕人的心，對此張兆順說，未來兆豐會推出一連串的活動，並且充分授權，讓銀行可以抓住年輕人的心。

分行也會進行專業性的調整、區隔，消金的部份充分的處理消金；企業金融也是兆豐的強項，部分分行也進行專業的企業分行，但這部分是慢慢調整，就像兆豐銀進行洗錢防制調整就花了2年的時間。

海外部分也是兆豐銀今年衝刺的重點，張兆順說，去年因為要落實洗錢防制，美國的分行業績掉五成，所以這部分一定要填補回來；另外，東南亞、澳洲等地點，都有請當地專業進行研究，可能會擴點或者新增據點。

洗錢防制仍要繼續落實，張兆順表示，現在美國也希望其他非美地區的分行也能夠遵照美國的標準，而這部分其他銀行未來也會面臨到，目前經常往來的客戶的KYC(認識客戶)已經完成九成了。

總之，兆豐銀也將持續發揮企金強項，深化以企金擁抱消金的策略，積極拓展各項業務，呼應尾牙的主題「兆要無限」持續「超越巔豐」。

▼兆豐銀三台豪車就擺在現場，準備抽獎，簡直霸氣外露。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼兆豐銀尾牙。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：兆豐銀,尾牙,張兆順,絕地武士,美國隊長,鋼鐵人

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