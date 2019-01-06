歐洲非法移民人數降至5年新低　非洲移民轉移陣地至西班牙

▲▼來自非洲的移民冒險橫跨地中海前往歐洲。（圖／路透，下同）



國際中心／綜合報導

2018年非法進入歐洲國家的移民多數前往西班牙，取代了前幾年的移民大國義大利，而非法移民進入歐盟國家的數量，也大幅下降至20萬人，比2015年移民危機最高峰的100萬名降低了92%，創下5年來新低。

歐盟外部邊境安全局（Frontex）認為原因是，從北非越過地中海至歐洲的人數急遽下降，根據統計，今年在地中海周圍的航線上，只偵查2萬3000件非法跨境，相比2017年減少80%。

義大利極右派的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini），推動強硬的反移民及安全法案，新法令將更嚴格地審核發放居留證，甚至在去年6月關閉移民船隻進出的港口，禁止救援移民的船隻靠岸，因此義大利的非法移民人數減少80%，僅剩2萬3000人。而許多移民選擇透過摩洛哥抵達西班牙，同時西班牙也接受遭義大利拒絕的移民船隻靠岸，這讓該國的非法移民人數增加1倍，數量為5萬7000人。

至於沿著地中海東岸抵達希臘的非法移民，去年提高至5萬6000人，這些移民大部分來自阿富汗、敘利亞和伊拉克。Frontex指出，女性占非法移民人數的20%，也有約4000名沒有成人陪同的未成年移民。而去年也有約2200名非法移民，在橫跨地中海的路途中死亡或是失蹤。