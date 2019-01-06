日本10歲圍棋天才蘿莉！　仲邑堇成史上最年輕職業棋士

▲日本最年輕職業棋士仲邑堇。（圖／翻攝自YouTube／日本棋院囲碁チャンネル【公式】）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本業餘棋士仲邑堇已獲准滿10歲時，將成為最年輕職業棋士，目前該紀錄保持者是現年20歲的藤澤里菜女流本因坊，於11歲6個月大時所創。

據日本《產經新聞》報導，日本棋院5日開記者會宣布宣布，由於優異的資質及潛力，目前9歲、就讀小4的仲邑堇將於4月1日生日當天成為職業棋士。棋院理事長團宏明則表示，期待仲邑未來能在世界舞台發光發熱。

仲邑堇年紀雖輕，但她出身圍棋世家，曾是關西棋院院生，自3歲開始就和擔任圍棋職導員的母親仲邑信學習圍棋，5歲就在業餘棋賽拿下最年輕獲勝紀錄，而她45歲的父親仲邑信在棋院關西總本部已達九段。

▲連我國旅日職業棋手張栩都讚仲邑堇潛力無限。（圖／翻攝自YouTube）



由於認為韓國圍棋棋風優良，仲邑堇會定期前往韓國棋院受訓，曾拿下過一個小學生比賽的冠軍。由於頻繁往來日、韓之間，她還因此學會韓語，目前已可當父母的翻譯。

在耳濡目染下，仲邑堇的潛力也被許多職業棋士肯定，過去她也曾與我國旅日職業棋士張栩下過指導棋，由名人持黑倒貼五目半，最終仲邑堇只輸半目，讓張栩十分讚賞。韓鍾振九段也曾讚，仲邑堇的才能不在世界第一女棋士崔精之下，成長速度甚至還更快，也因此肯定再繼續成長的話，有望成為世界第一女棋士。