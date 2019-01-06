　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

起薪只有7千台幣！印度國鐵開6.3萬職缺　竟吸1900萬人搶破頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度國營鐵路公司在2018年2月時，宣布要在全國招考基層員工，職位包括搬運工、清潔工、警衛、軌道維護人員等，不過僅僅6萬3000個職缺，卻吸引了超過1900萬名人申請，也顯示了印度就業的困難。

印度國營鐵路對印度人來說就像是「鐵飯碗」一樣的存在，提供安全的工作環境，以及相對較好的薪水和福利，每個月的起薪為18000盧比（約7781台幣），還有免費火車旅行等津貼。

根據外媒報導，印度是世界上增長最快的主要經濟體之一，但是該國卻沒有為高教育程度的年輕人，提供足夠的就業機會，更不用說是好的工作。到了2021年，印度15到34歲的人口預計將達到4.8億人，這些人的識字水平將比任何一代的印度人還要更高，在學時間也更長，就有經濟學家指出，青年人數的激增對這個擁有13億人口的國家是機會，但前提是，這些年輕人能夠找到富有成效的工作。

不過印度進來的就業趨勢並不是很樂觀，根據最新分析數據顯示，2011年到2016年之間，印度幾乎所有的地方失業率都上升；同時間，年輕人跟受過較高教育的人在某些情況下，失業率急遽上升，從4.7%躍升到84.%。

數百萬印度求職者的命運，也正代表著總理莫迪（Narendra Modi）是否能在今年尋求連任成功的關鍵。莫迪5年前上台時，曾承諾要「為所有人提供發展」，並創造穩健的就業機會，不過現在看起來，似乎沒有達標，而他在2016年時廢除大部分舊鈔的政策，更研究的打擊了就業市場。

對於許多年輕的印度人來說，找工作變成一項非常耗時耗力的任務，受過教育的他們不想要在路邊賣小吃，想要找到好的、有用的工作。新德里「人類發展研究所」經濟學家戈斯（Ajit Ghose）表示，印度不僅需要為每年新進入的600到800萬人創造就業機會，還有必要給工時過短、工作不穩定而且又低薪的人，大多數為女性，創造穩定且薪水合理的工作，而這樣的勞動人力推估大約有1.04億。

不過自從2016年來，莫迪政府沒有發布過任何的全國就業數據，儘管勞工和統計部們對印度家庭進行了更多的就業調查，但是結果也遲遲未公布；而一名大學經濟家阿米特（Amit Basole）則稱，有人猜射印度是否能在2019年選舉前，看到任何就業統計的數據。

ET快訊
孫安佐正牌女友是她？IG曖昧19歲美國辣妹關係一次說清楚
蔡依林現身男生表情全變！蔡阿嘎曝後台互動：好香

關鍵字：印度,國鐵,失業率,莫迪,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

永遠睡不飽！有這10種症狀＝大腦陷入慢性疲勞　你中了幾個？

急煞導致車體翻覆！泰國雙層巴士出意外　已知6死逾50人傷

慢跑中狗衝來！她噴防狼噴霧自保　遭飼主咬傷留血齒痕

爺爺痛失15年愛狗「像變一個人」　孫子送「聖誕禮物」讓他哭了！

泰國新年最危險7天　3791件車禍463人死亡　成東南亞最致命道路

中國經濟放緩蘋果受挫　貿易談判前夕衛報警告：冷風吹向全球

電玩成隱、自拍魔人通通來　英國防部反向操作募兵「雪花世代」

42萬人無薪工作、3800萬個低收入戶挨餓　從數字看聯邦政府關閉

川普撤軍釀五角大廈離職潮　參謀長斯維尼請辭「1個月失3高官」

就要外國男友！英語妹熱戀義大利帥哥　「靠Google翻譯交往」

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

中國經濟放緩蘋果受挫　貿易談判前夕衛報警告：冷風吹向全球

電玩成隱、自拍魔人通通來　英國防部反向操作募兵「雪花世代」

42萬人無薪工作、3800萬個低收入戶挨餓　從數字看聯邦政府關閉

川普撤軍釀五角大廈離職潮　參謀長斯維尼請辭「1個月失3高官」

就要外國男友！英語妹熱戀義大利帥哥　「靠Google翻譯交往」

起薪只有7千台幣！印度國鐵開6.3萬職缺　竟吸1900萬人搶破頭

「超級血狼月」血洗？猶太拉比預警：世界將會發生大戰

急煞導致車體翻覆！泰國雙層巴士出意外　已知6死逾50人傷

美駐古巴外交官遭聲波攻擊？　兇手是「超響亮求偶歌聲」

波多野結衣跪地晃奶嬌喊「新年快樂～」　香閨首度曝光網暴動

精製糖與非精製糖的差別為何？

爸搔癢阿金小手「波浪式」狂抖　網：舌頭要記得收！

元配小三都要走　撿骨師「勒殺情敵」崩潰：我什麼都沒了

狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

2歲女孩體驗「摸犀牛」摔進欄舍　穿過圍籬被角碰傷送醫

義賣未達標！辜仲諒加碼百萬　承諾嚴格把關善款

中國經濟放緩蘋果受挫　貿易談判前夕衛報警告：冷風吹向全球

外交部推特超兇！吳釗燮署名發文「大陸連自己的豬都管不好」

壓倒性勝出！孫興慜再奪亞洲金球獎　6屆以來累積第4座獎盃

吃安眠藥又吸安　失意男失眠遊蕩連燒4機車　

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑..

320kg肥宅只能靠爸養：想吃..

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化..

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

爺痛失15年愛狗！孫子的「聖誕..

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

4歲童吞13顆磁鐵　吐「恐怖黑..

拉比：「超級血狼月」預示有戰爭

保時捷推出首款「大麻製跑車」

波多野結衣香閨首度曝光網暴動

泰國雙層巴士出意外　已知6死逾..

讓少女懷孕又餓死嬰　家屬卻力挺

更多熱門

相關新聞

東南亞最致命道路　7天3791件車禍463人死亡

泰國新年假期被當地政府稱作「最危險的7天」，所有駕駛的性命，掌握在他們自己手上。在這段期間泰國人習慣出門探訪親朋好友，因此在這段期間的車禍率大增，死亡與受傷人數也提高，根據統計數據，2018年12月27日至2019年1月2日間，共發生3791件車禍，超過450人因此死亡。

星社運人士邀黃之鋒視訊會議　罪名成立

韓企非法丟6300噸垃圾遭菲國退回

手癢！星10歲童彈蕭邦神曲超投入

輕颱帕布侵襲泰國南部　已知1死

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面