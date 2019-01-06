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加油要快！終止連三降　汽、柴油價格調漲0.5元

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲汽、柴油價格調漲0.5元。（圖／記者姜國輝攝）

受到國際油價上漲的影響，國內油價止跌回升，終止連三周調降，中油今天（6日）宣布，依浮動油價機制計算，從明天（7日）凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升達0.5元，民眾若想省荷包，趕緊趁著油價調漲前去加油。

受到OPEC提早實施減產、美國股市回升，以及美中關係趨於融洽，有助貿易談判等因素影響，使本週油價呈現上漲趨勢，國際油價已經來到近2週以來的新高點。

根據中油價格顯示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元。

台灣中油表示，本周調價指標7D3B週均價為每桶53.74美元，較上周51.54美元上漲2.20美元，新台幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.54%，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元，實際零售價格以各營業點公告為準。

此外，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事，中油強調，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，節約用油，為地球環保盡一份心力。

▲▼加油站。（圖／記者何雨忠攝）

▲國內油價終止連三降。（圖／資料畫面）

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關鍵字：中油,油價,加油

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