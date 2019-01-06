神秘山達基命案內幕　台少年阻止母親接受「淨化儀式」憤而殺人

▲山達基教會爆發砍人事件。（圖／翻攝自Google Maps）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一間山達基（Scientology）教會3日發生砍人事件，死者為24歲的台灣男子，頸部曾被刺傷，送醫後仍不治身亡。最新消息指出，16歲的男性嫌犯也是台籍，似乎是為了阻止母親前往教會內部的「淨化儀式」才會行兇，他已接受心理健康的評估。

澳洲新聞網站ABC指出，16歲的台籍少年在爭吵中刺殺24歲的台籍男子，葉池任（Chih-Jen Yeh，音譯）後來在聖倫納德斯的一家醫院離世。此外，少年還刺傷另一名被害者的手，所幸後者已平安出院。

據了解，這名台籍少年攜帶25公分的刀，被要求離開教會時，憤而拿刀刺人，當時疑似阻止母親參加「淨化儀式」，母子兩人也在事發前一晚有過小衝突。警方趕到現場後，對台籍少年使用電擊棒再進行逮捕，少年4日在醫院接受心理健康評估。

▲位於美國加州洛杉磯的山達基組織。（圖／路透社）



事實上，山達基教會一直面臨許多爭議，過往許多信徒曾被逮捕。前山達基教友斯科菲爾德（Paul Schofield）告訴9News，台灣成員為宗教帶來大量的資金，雖然如今發生命案，但這間教會預計可以將傷害控管到最低，盡量不受醜聞影響。

山達基於1952年成立，經常主張心靈課程、另類療法，排去身心上的毒，收費相當昂貴，有時又被媒體描述為邪教組織，在台灣也有分部且合法，連美國知名男演員湯姆克魯斯（Tom Cruise）都是信徒。根據官網，山達基的最終目標是精神啟蒙，以及讓所有人獲得自由。

山達基教會網站上聲稱，儀式可以使信徒擺脫藥物、毒素與其他化學物質的有害影響，這些物質會留在體內，造成身心上的障礙，「我們生活在以化學為導向的社會中，每個人都經常接觸防腐劑、殺蟲劑與空氣中的毒物。」

然而，曾有醫師揭穿這些儀式相當危險，還得至少花費數千美元。成員必須接受淨化課程與各種會議，提升過往的生活水平，還有嚴格的運動、三溫暖與飲食上的營養方案。