三寶闖紅燈過馬路被制止惱羞　他遭抓頭狂甩「打火機燒臉」害毀容

▲ 年輕男子開車時差點撞上闖紅燈的老翁，受到驚嚇。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的事件，一名年輕男子在路上開車時差點撞上一名闖紅燈過馬路的老翁，沒想到他阻止對方後，老翁一氣之下竟突然掏出打火機往他臉上湊，讓他臉部燒燙傷。老翁一二審都主張自己的行為是正當防衛，日前抗訴審仍被判緩刑。

首爾高等法院6日宣布維持原審，判處因對駕駛人施暴遭到起訴的71歲林姓老翁1年6個月有期徒刑，緩刑3年。林翁2018年2月走在一條4線道上，闖紅燈過馬路時被一名20多歲的男性駕駛制止，疑似因惱羞成怒，以隨身攜帶的打火機燒傷男子的臉部，遭依傷害罪嫌起訴。

林翁一二審時皆堅稱，是男子先攻擊他，才會反擊，應屬正當防衛。一審法院則指出，以暴行傷害受害者一事不僅與違法傷害個人身體的行為有關，甚至可能引發其他駕駛人的大型事故，且被告明顯較受害者的攻擊性強，不屬正當防衛。

高等法院也指出，被告是在深夜闖紅燈穿越4線道，受害者受到驚嚇而抗議，被告便抓住他的頭部狂甩，再以打火機燒傷他的手和臉部；受害者當時為避免被告逃逸，才抓住他的衣服、大聲喊叫，且被告的攻擊明顯較為強烈。

這起事件曝光後迅速引起社會撻伐，網友紛紛留言大罵，「這人精神正常嗎」、「廢除緩刑吧」、「世界上怎麼會有人用火去燒別人」、「在20歲的人臉上留下傷痕怎麼辦」、「一堆老人在闖紅燈過馬路，別害到無辜的駕駛」。