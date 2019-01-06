波多野結衣跪地晃奶嬌喊「新年快樂～」　香閨首度曝光網暴動

▲ 波多野結衣房間令網友驚訝。（圖／翻攝自波多野結衣推特，下同）

國際中心／綜合報導

日本女優波多野結衣堪稱AV界女神，擁有一大票粉絲，還被稱為「暗黑林志玲」。她日前回到老家度過連假，也在2018年的最後一天上傳穿著性感內衣的影片到推特上，祝福粉絲新年快樂，除了胸前爆乳引人注目以外，她首度公開的閨房也引起廣大粉絲討論。

波多野結衣趁著新年假期回到老家岡山，在推特上大曬美食，也遵循傳統到神社參拜，31日更上傳一段影片，捎來新年祝福。影片一開始，她穿著性感內衣，刻意跪在房間地板上、露出峰滿的巨乳，一面向網友打招呼，「新年快樂～」接著一個起身，姣好身材全展露在鏡頭前，影片最後又將右邊頭髮隨性一撩，露出性感的鎖骨。

▲ 波多野結衣外表甜美，擁有廣大粉絲。

這段短短30秒的影片幾天內便吸引超過4萬人點閱，但除了她一貫的好身材，身後隱隱約約露出的閨房也成為意外亮點。影片後半短，波多野結衣保持雙膝跪地、雙手也撐在地上的姿勢，便露出身後的房間，是頗為傳統的日式風格，空間不大，擺設也很簡單，讓許多網友感到相當意外，沒想到貴為女神的波多野結衣的閨房竟然跟一般人差不多，有些簡陋，「感覺滿平易近人的。」