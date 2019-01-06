泰國新年最危險7天　3791件車禍463人死亡　成東南亞最致命道路

▲機車為泰國最普遍的交通工具。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

泰國新年假期被當地政府稱作「最危險的7天」，所有駕駛的性命，掌握在他們自己手上。在這段期間泰國人習慣出門探訪親朋好友，因此在這段期間的車禍率大增，死亡與受傷人數也提高，根據統計數據，2018年12月27日至2019年1月2日間，共發生3791件車禍，463人因此死亡。

根據世界衛生組織（WHO）統計，泰國每年有2萬2941人死於交通事故，讓泰國街道成為東南亞最致命的道路。另一份關於全球道路安全的報告也指出，泰國平均每天有62人死於道路事故，僅略低於新年期間平均66人。而過去幾十年間，機車是泰國最普遍的交通工具，因此絕大多數死亡事故皆來自於機車（73%）。

▲多數泰國人不會佩戴安全帽。（圖／達志影像／美聯社）



「酒後駕車、警政單位腐敗、交通法執法不力」是3個造成高車禍率與死亡率的主要原因。泰國內政部道路安全部門指出，新年期間有42%的死亡車禍是酒後駕車造成，28%則為超速駕駛。近年來執法部門開始增加臨檢站，開始要求騎機車的人須配戴安全帽，但泰國人民安全基金會主席尼肯（Nikorn Jumnong）表示，「這些交通警察在乎的不是交通安全，而是如何賺錢，」常常會在街頭看到，警察將違規的騎士攔下來，若違規騎士支付一定金額的「罰款」給警察後，就可以直接離開，「這是一個雙向的腐敗問題，執法人員鑽法律上的漏洞，違規者也同樣無視。」

雖然車禍死亡率居高不下，但泰國政府仍積極改善交通問題，根據WHO最新報告，泰國道路交通死亡人數已經從2015年的每10萬人36.2人死亡，降低至32.7人。尼肯說，「需要改變整體國家的習慣與風氣，泰國擁有很多交通罰則，甚至綽綽有餘，關鍵就在落實執法。」

▼用縮時攝影紀錄的泰國街頭交通。