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電玩成隱、自拍魔人通通來　英國防部反向操作募兵「雪花世代」

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 ▲為了吸引千禧世代從軍，英國國防部推出一系列創意廣告。

實習記者陳妙津／綜合報導

為解決兵源匱乏問題，英國國防部近日推出一系列富有創意的廣告及海報，招攬網路成癮、玻璃心的「雪花」（snowflakes）世代從軍。廣告中以小見大，鼓勵年輕世代從其他角度看待自身缺點，一推出就引起熱議。

據《衛報》報導，從2012年開始，英國募兵就一直效率不彰，去年時約47%的申請者自願退出流程，為了扭轉兵源匱乏的窘境，國防部近日推出一系列創意廣告吸睛。廣告針對客群是16至25歲的年輕一輩與千禧世代，由於他們對網路及自拍成癮、缺乏抱負，且不懂處理與自身相悖的價值觀，因此也被稱之為「雪花世代」。

廣告影片中，一位父親痛心疾首地看著日夜沉迷電玩的兒子，但話外音淡定地說，「這就是持久力，別小看它的重要性」，另一則影片則描述超市女員工被取笑是「遲緩千禧人」，但陸軍卻對她的完美主義大表讚許。與此同時，英國國防部還推出系列海報支援，仿照一次大戰時期經典吉欽納募兵（Lord Kitchener Wants You）海報，以一個個年輕肖像配上「你的軍隊需要你」（#YourArmyNeedsYou），延攬「雪花世代」入伍從軍。

英國陸軍少將保羅表示，該系列廣告旨在以不同方式看待人們。創意募兵廣告表明，換個角度思考社會上被詬病的年輕世代缺點，就能成為軍隊不可或缺的力量，比如情緒敏感代表富有同情心、喜歡自拍表示充滿自信，而瘋狂打電動則是持久力的展現。不過也有人在社群媒體上質疑這次宣傳，認為這是一次戰略失誤，因為沉迷於電玩的「雪花世代」根本不可能會想從軍。

協助募兵的魏德上校則對此不以為然，因為新的宣傳已經成功提升從軍詢問度，且製願者的背景也較過去更多元，「此世代擁有的技能可以滿足變動戰場上的作戰需求，不過不只有軍隊難吸引年輕人加入，公共部門也面臨這種困難，很顯然過去的招募方式已經落伍，想招募新人必須面項社會各階層和族群才行」。

▼千禧人的動作遲緩，卻可以轉而解釋成完美主義的實踐者。（圖／翻攝自YouTube／ARMYjobs）

▲▼英國國防部新版募兵廣告。（圖／翻攝自YouTube／ARMYjobs）

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關鍵字：英國,國防部,雪花,SNOWFLAKES

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