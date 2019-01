電玩成隱、自拍魔人通通來　英國防部反向操作募兵「雪花世代」

▲為了吸引千禧世代從軍,英國國防部推出一系列創意廣告。

實習記者陳妙津/綜合報導

為解決兵源匱乏問題,英國國防部近日推出一系列富有創意的廣告及海報,招攬網路成癮、玻璃心的「雪花」(snowflakes)世代從軍。廣告中以小見大,鼓勵年輕世代從其他角度看待自身缺點,一推出就引起熱議。

據《衛報》報導,從2012年開始,英國募兵就一直效率不彰,去年時約47%的申請者自願退出流程,為了扭轉兵源匱乏的窘境,國防部近日推出一系列創意廣告吸睛。廣告針對客群是16至25歲的年輕一輩與千禧世代,由於他們對網路及自拍成癮、缺乏抱負,且不懂處理與自身相悖的價值觀,因此也被稱之為「雪花世代」。

廣告影片中,一位父親痛心疾首地看著日夜沉迷電玩的兒子,但話外音淡定地說,「這就是持久力,別小看它的重要性」,另一則影片則描述超市女員工被取笑是「遲緩千禧人」,但陸軍卻對她的完美主義大表讚許。與此同時,英國國防部還推出系列海報支援,仿照一次大戰時期經典吉欽納募兵(Lord Kitchener Wants You)海報,以一個個年輕肖像配上「你的軍隊需要你」(#YourArmyNeedsYou),延攬「雪花世代」入伍從軍。

