穿僧服開車被罰　日本和尚「秀雜耍」PO網相挺

▲日本一名和尚因穿僧服開車遭罰，引發同行網路串連聲援。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本一名僧侶日前穿袈裟開車，被警方認為會影響駕駛安全而開罰。此事也引起同行憤慨，認為該交通法規十分不合理，便以實際行動在網路發起活動，大秀雜耍、跳繩、前空翻等高難度技巧，聲援遭開罰僧侶，活動也引起網路熱議。

推特上出現一個熱門關鍵字「我可以穿僧服做這件事」（#僧衣でできるもん），由日本僧侶所發起，貼文內容都是僧侶們穿著袈裟大秀各種高難度才藝的畫面，包含前空翻、雜耍、刀法等動作，展現他們靈活的身手不會被寬大衣袖阻礙，反而可以做出許多常人也無法做到的動作。

活動起因是為了要聲援一名40多歲的福井縣僧侶。據日本《讀賣新聞》報導，他於去年9月16日著僧服開車，結果被警方以違反駕駛安全為由開罰6000日圓（約1715元台幣），但他對此感到相當不服，因為過去自己已經著僧服開車至少20年，此前從未聽說過有這種不合理的規定，因此拒絕繳納罰款。





▲擔任聲優的祥山穿改良式僧服揮舞光劍，展現俐落身手。



▲29歲福島縣和尚板谷哲也（Tetsuya Hangai，譯音）在和式房間中大玩惡魔棍。



此事傳出後，引起同行同仇敵愾，以穿僧服作各類活動的影片聲援，有人PO出媲美體操選手的兩次前空翻，也有人一邊跳繩，一邊用腳背控制小球，還有人在狹小空間中，靈活展現惡魔棍神技，宣示僧服並不會對日常生活造成阻礙。

活動在網路引起超高討論度，許多外媒也紛紛報導，如BBC、華盛頓郵報、法新社等。根據《讀賣新聞》引述官員指出，日本交通條例雖禁止穿著影響駕駛的服裝，但並非所有僧服都違反道路規定，界定的確有模糊之處，。