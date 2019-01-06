美駐古巴外交官遭聲波攻擊？　兇手是「超響亮求偶歌聲」

▲聲波攻擊疑雲，曾使得美國與古巴間的緊張程度升級。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國駐古巴多名外交官2016年11月曾抱怨，持續聽到高頻率的噪音，導致出現頭痛、噁心與聽力受影響等症狀，事件一度引發兩國關係的緊張。不過，2名科學家4日證實，這些聲音其實是來自「印度短尾蟋蟀」（Indies short-tailed cricket）。

《紐約時報》報導，美駐古巴外交官曾反映受到嗓音干擾，當時外界一度懷疑是聲波攻擊，事件躍上國際版面後，也導致美國與古巴間的緊張。為此，加州大學柏克萊分校的斯塔布斯（Alexander Stubbs）、林肯大學的蒙特亞萊格雷（Fernando Montealegre-Z）共同合作，研究外交官所保留的錄音檔。

當斯塔布斯首次聽到錄音檔時，他想起在加勒比地區進行野外工作時所遇到的昆蟲，他與蒙特亞萊格雷發現，音檔的很多細節都與某些昆蟲的聲音非常相似。據了解，雄性昆蟲在求偶期間「會唱歌」，用鳴叫聲吸引雌性，也有很多種不同的「編曲」。

Remember the American diplomats who complained of weird sounds around their houses in Cuba and later became sick with... 由 Carl Zimmer 發佈於 2019年1月4日 星期五

為了找出特定的物種，研究人員分析了佛羅里達大學的北美昆蟲數據庫，發現印度短尾蟋蟀與錄音檔的聲音極其相似。然而，外交官所聽到的聲音缺乏規律，這種昆蟲卻會發出高音、快速的脈衝。

斯塔布斯懷疑，無法匹配的原因可能是錄音的行為所導致，於是，外交官在屋內錄音，學者則到野外紀錄蟋蟀的聲音，當叫聲從牆壁反彈時，果然聽到音檔中不規律的聲音模式。

科學家透過分析報告表示，比對印度短尾蟋蟀的叫聲，與錄音檔中的維持時間、脈衝重複率、功率譜等多項因素都互相吻合。事實上，印度短尾蟋蟀所發出的聲音可以非常響亮，斯塔布斯形容，在高速公路上時速65公里的柴油卡車內都能聽到。

印度短尾蟋蟀在佛羅里達礁島群、牙買加與大開曼均能見到。斯塔布斯則說，雖然聲音來源是昆蟲，但他無法排除美國駐古巴外交官是否真正受到攻擊，也有可能是被其他因素影響。