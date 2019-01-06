讓少女懷孕又餓死她2個月大男嬰　家屬「挺惡魔」：他不是怪物

▲克勞德出庭時流露悔意。（圖／翻攝自臉書／Darwin Wade）



國際中心／綜合報導

美國南達科他州26歲男子克勞德（Darwin Red Cloud）曾使得一名未成年少女懷孕，後來疏於照顧，又讓對方生下的男嬰活活餓死，他日前被判處4年徒刑。家屬則紛紛替他捍衛，說他「不是怪物」、「只是不懂得嬰兒的瘦弱狀況」。

克勞德曾與未成年少女發生關係，兒子道爾頓（Dalton）出生後卻沒有妥善被照顧，僅2個月大就餓死。根據檢方說法，生前的照片可見嬰兒身上的骨頭相當明顯，父親的行為是嚴重疏忽。然而，男方的律師哈里斯（Betsey Harris）卻說，克勞德不明白照顧孩子的意義，但現在已知道自己必須尋求幫助，男嬰的死則是由多種因素所導致。

經由認罪協商，克勞德被控二級謀殺，3日被判處4年徒刑，他在法庭上說，「我很抱歉，我不完美，我是一個犯錯的人，可能我不是最聰明的，但知道自己可以做得更好，我應該多關注，對不起。」

法官維肯（Jeffrey Viken）表示，這樣的判刑結果可能會讓人不安，但克勞德的案子並非謀殺，也不是刻意虐童，比較像是疏忽照顧。然而，根據一份文件，男嬰表現出脫水等現象，肋骨明顯突出，眼睛凹陷，醫生堅稱這些變化都是可見的。

醫生發現克勞德有一些認知上的障礙。律師則說克勞德從小缺乏父愛，因此不懂得如何照顧孩子，對於孩子的死也很難過，此外，社會缺乏對年輕父母的教育。

克勞德的手足還替他說話，嬰兒沒有任何瘦弱的跡象，親戚凱特林（Kaitlin Catches）則在臉書寫道，雖然檢方試圖把他描繪成怪獸，又求處至少15年徒刑，但「他不是怪物」，很高興看到克勞德被輕判，慶幸法官看到被告好的一面，如今大家的噩夢終於結束了。