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「忠貞紋身」想挽回老婆心！偷吃男超悲劇　圖案超恥字還拼錯

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▲▼（圖／翻攝自Instagram／sickcat_13）

▲偷吃男的「懺悔刺青」。（圖／翻攝自Instagram／sickcat_13

國際中心／綜合報導

外國一名紋身藝術家喬治（Jorge）日前在Instagram上，PO出一張他在2日時幫一名客人的紋身作品，只見照片中一名男子的腹部上，刺著「基於我在婚姻中所造成的痛苦，我，在1月2日接受了刺青，以挽回老婆對我的信任。」顯示著來刺青的這名男子似乎犯下了過錯，並尋求一些方法來找回妻子的信任，不過最尷尬的是，這個刺青當中滿滿的都是錯字，相信他的老婆就算看到了這個「誓言」，可能也不會太開心。

根據外媒報導，這名來刺青的人被認為是來自德州休士頓的荷西（Jose L. Torres），在他背著老婆在外偷吃、搞外遇之後，他試圖做一些事情請求原諒，於是他在自己的胸部到腹部間，刺上了一段大大的誓言和懺悔。

荷西他刺青內容中寫道，「基於我在婚姻中所造成的痛苦，我，荷西在2019年1月2日自願接受刺青，以挽回老婆對我的信任」，下方更寫著「我是一名騙子、說謊者、不誠實的操縱者和妓女的情人（prostitute lover）」。

雖然有這樣的決心很好，但不幸的是，荷西在刺青前沒有再三檢查，造成他在完成紋身之後才發現滿滿的「拼字錯誤」，原本應為「Deceiver（騙子）」的單字他拚成「decieve」，而「disrespectful（無禮）」則是被拼成「disrespectul」。

喬治在PO文中表示，他發這篇文之前要先澄清，他在完成紋身之前完全沒有意識到這些拼字錯誤，英文是他的第二語言，所以他在刺青之前，有再三詢問過客人文字的拼寫是否是對的，以及是不是真的要留下這樣的刺青。

這張照片被公開之後，迅速的在各大社群網站流傳，而網友們似乎覺得這樣的是件很有趣，除了文字拼法的錯誤，這樣讓老婆回心轉意的方式似乎也不錯。有網友表示「這人為什麼要這樣提醒老婆他偷吃的事呢？太失敗了！」、「希望這是假的，這對婚姻來說是件可怕的事」。

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關鍵字：刺青,偷吃,外遇,紋身,拼錯字

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