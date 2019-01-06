手術成功率不到20%！連體嬰「頭黏一起」　赴國外要「分離」求自由

The conjoined twins Rokeya and Rabeya were not born normal to Pabna’s primary school-teaching couple Rafiqul Islam and Taslima Khatun. The twins may live normal lives as two separate individuals as they are flying to Hungary for better treatment on 4 January, 2019. pic.twitter.com/1NA1Qlt2u5 — Sudeepto Salam (@sudeeptosalam) January 4, 2019

國際中心／綜合報導

孟加拉一對2歲的連體嬰雙胞胎為了能夠「各自生活」，決定接受政府的安排，前往匈牙利90天的時間，進行分離手術；不過這場手術十分具有風險，雖然整個醫療團隊有20個人，但成功的機率被判斷不到20%。

根據外媒報導，拉貝卡（Rabeya）跟盧卡雅（Rukaiya）這對雙胞胎在2016年7月時出生，兩人在出生當下頭部就是相連在一起，更因為較為危及的狀態而住進了加護病房治療跟監護。當時的主治醫生表示，這對嬰兒的年紀還太小，不適合作分離手術，必須等待2年的時間才能對是否能接受手術做出最終決定。

為了讓這對雙胞胎能夠分開以及獨立生活，現年2歲的她們接受了孟加拉政府的幫助，於日前飛往匈牙利；兩人和其家人們預計在當地待上30天，由一個20名醫務人員組成的團隊執刀，進行這個成功率不到20%的分離手術。

雙胞胎的媽媽稱，由於小孩們的年紀太小，一開始沒有辦法接受手術，但是現在她們都會說話和走路了；雖然兩人總是年在一起，不過各自有不同的個性和特徵，希望她們能夠在結束手術後，成功的過上與正常人一樣的生活。